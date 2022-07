“Qué negro hay que tener el corazón”: Chumel Torres criticó a AMLO por feminicidio de Luz Raquel Padilla

Chumel Torres arremetió en contra del presidente López Obrador por el feminicidio de Luz Raquel Padilla (Fotos: Instagram// @luzraquelpadilla //Cuartoscuro)

El creador de contenidos, Chumel Torres, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien falleció la tarde del pasado martes 19 de julio tras ser quemada viva en Zapopan, Jalisco.

Este miércoles 20 de julio, a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República informó a sus seguidores sobre el caso de Raquel Padilla, una madre que fue atacada con cloro industrial debido a que su hijo con autismo “hacía mucho ruido”, lo que ocasionó la molestia de sus vecinos.

En el mensaje, el comediante chihuahuense recordó que tras el feminicidio de Luz Raquel, el mandatario federal aseguró en su conferencia que la violencia en el país está bajando, por lo que Torres lamentó que el presidente López Obrador tenga el corazón “tan negro”.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de "El Pulso de la República" informó a sus seguidores sobre el caso de Raquel Padilla (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“QUEMARON VIVA a una mamá porque su hijito con autismo hacía mucho ruido. Qué p*to infierno es este país. El mismo día que el Incuestionable dice que está bajando la violencia. Qué perro negro hay que tener el corazón”

Y es que el caso de Luz Raquel Padilla ha generado indignación en redes sociales, luego de que el pasado 17 de mayo cuatro hombres y una mujer le rociaron líquido, prendieron fuego y escaparon debido a que no toleraban el ruido que hacía su hijo con autismo.

A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó el martes que ya investiga bajo protocolo de feminicidio la muerte de la mujer de 35 años, ya que en mayo denunció amenazas por parte de uno de sus vecinos.

Torres recordó que tras el feminicidio de Luz Raquel, el mandatario aseguró en su conferencia que la violencia en el país está bajando (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Según explicó la Fiscalía, el pasado 16 de julio se recibió un reporte en el 911 sobre una mujer que se encontraba lesionada en la colonia Arcos de Zapopan. Padilla fue atendida en el lugar por paramédicos y, posteriormente, trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

No obstante, Raquel Padilla ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en el que residía; junto a la publicación, adjuntó una serie de fotos en donde se apreciaban los mensajes.

Tras el ataque, Raquel solicitó apoyo de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas GDL a través de Twitter: “Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal y las amenazas de muerte son a diario porque es mi vecino mi agresor; ya levanté mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”.

Raquel Padilla ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas (Foto: Twitter/@GutirrezPadilla)

En otro mensaje en el que etiquetó a la Fiscalía y al Gobierno de Jalisco, escribió: “¿Hasta cuando voy a temer que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño? “.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la mujer, la colectiva emitió un comunicado en las redes para exigir justicia.

“Exigimos justicia, pero no justicia que restaure lo monetario, las reparaciones del daño no solo van de detener al culpable y enjuiciarlo (…) La justicia que seguramente pedirá la familia e hijo de Luz Raquel, será que la presenten con vida, pero gracias a las negligencias del sistema, no pudieron, ni podrán garantizarlo”, escribieron las integrantes de la colectiva.

