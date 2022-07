“¿Funciona con el libro vaquero?”: la ola de memes que desató Gutiérrez Müller por proponer a los libros como armas

La primera dama aseguró que “ningún lector es un agresor” (Video: @RuidoEnLaRed)

Los memes continúan persiguiendo a Beatriz Gutiérrez Müller: a una semana de volverse viral por el golpe en la ventana del hotel de Washington, la escritora regresó al ojo mediático tras recomendar a los libros como armas contra la delincuencia.

Así lo expresó en un encuentro, con fecha del 2021, afirmando que la entrega de libros a personas que “hacen travesuras” podría generar una tregua y, eventualmente, frenar los índices de violencia en México: “Ningún lector es agresor”, aseveró la académica.

Sin embargo, y como suele ser costumbre, usuarios en redes sociales no dejaron pasar el momento para compartir sus mejores chistes y memes a fin de ironizar la propuesta de Gutiérrez Müller - la cual, bajo dicha perspectiva, no sería útil en el día a día.

“Asaltante: ya valió v*rga, ¡afloja todo lo que traes!

Yo: carnal, toma un libro, ¡no me hagas daño, toma un libro!

*me suelta un balazo por p*ndejo”, fue una de las tantas burlas compartidas en Twitter - donde se viralizó el clip mencionado.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Por otra parte, hubo internautas quienes fingieron “seguir la corriente” de la también esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al plantearle preguntas al respecto; por su puesto, conservando el tono humorístico y sarcástico.

“¿El libro se lo doy al asaltantes antes de que me dispare o después?”, “Voy a salir a visitar a un paciente al IMSS, ¿Qué tipo de libro debo de llevar por si me sale un asaltante?, “¿El libro se lo entrego antes o después del celular y mi cartera?”, “Si es en transporte público, es un libro por evento o cada pasajero debe dar un libro?”, plantearon los twitteros en la plataforma.

Incluso, hubo personas quienes evocaron los títulos de polémicos ejemplares o autores para mofarse de la recomendación de Müller, tales como de celebridades; tópicos controversiales o del mismo Andrés Manuel.

“Tal vez el asaltante prefiera el libro vaquero”, “Mi abuelo mató a un asaltante con el libro de Crepúsculo: Amanecer”, “¿Si le regalo uno de Yordi Rosado también funciona?”, “Si el asaltante es un niño, ¿le damos un libro de Cri-Cri o uno de AMLO?”, “Yo tengo este libro (Marqués de Sade, Juliette o las prosperidades del vicio). Se lo daré para promover valores y un mundo mejor”, escribieron.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Por su puesto, también hubo usuarios quienes contradijeron a Gutiérrez Müller, al ejemplificar que polémicos personajes de la historia y política (como Hitler, Vladimir Putin, Bin Laden o Kim Jong-un) - incluyendo la mexicana - habrían seguido dicho consejo, tachándolo así de ridículo e incongruente.

“¿Entonces Juan José Arreola, Marlon Brando y Pablo Neruda no eran violadores; Goebbels y Hitler no eran crimínales y Ricardo Valero no roba LIBROS?”, cuestionó una internauta.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

A las críticas se unió la periodista, Denise Dresser, quien señaló la propuesta de Beatriz como “hermosa pero errónea”.

En tanto, dirigió una crítica hacia López Obrador, pues aseguró que el presidente, a pesar de ser un lector, ha hecho de sus conferencias matutinas espacios de agresión contra periodistas, políticos y cualquier figura crítica de su administración.

“El presidente es lector y en la mañanera ha agredido a médicos, feministas, defensores del medio ambiente/derechos humanos, periodistas, activistas, científicos, etc.”, escribió en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: