Protección Civil advirtió posible caída de ceniza volcánica en la alcaldía Tláhuac tras ligera exhalación del Popocatépetl

Tláhuac e Iztapalapa, son las alcaldías con mayor riesgo de caída de ceniza. (Foto: Cuartoscuro)

Debido a la constante actividad presentada por el volcán Popocatépetl, y la ligera exhalación que tuvo el lunes 18 de julio por la mañana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la CDMX (SGIRPC) alertó a la población a tomar medidas para prevenir afectaciones por la ceniza volcánica que pueda ser expulsada y esparcida en zonas cercanas, dentro de las próximas horas.

Son un total de seis alcaldías las cuales se encuentran en mayor riesgo de caída de ceniza del Popocatépetl: Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tláhuac. Debido a su cercanía y por mínima que sea la cantidad de residuos expulsados por “Don Goyo”, afectan directamente a estas demarcaciones, ya que también puede presentarse algo de arena y pómez.

Asimismo el pronóstico que dio la SGIRPC, fue que la ceniza podría seguir una trayectoria hacia el noroeste. E instó también a alejarse de los fondos de barrancas, en caso de lluvias fuertes por el peligro de arrastre de lodo y escombro.

Por ahora, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) mantiene el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl en Amarillo fase 2. Esto implica que los habitantes y alpinistas en inmediaciones de esta estructura geológica, no deben acercarse al volcán y mucho menos al cráter.

El Cenapred es la institución encargada de monitorear la actividad del volcán Popocatépetl en todo momento, y quien activa el Semáforo de Alerta Volcánica dependiendo de su intensidad. Para advertir el peligro en el que se encuentra un volcán activo, se trabaja en conjunto con la UNAM y cuentan con el siguiente Semáforo de Alerta Volcánica.

Semáforo sobre actividad volcánica. (Infografía: Jovani Pérez)

Medidas de prevención

Ante la caída de ceniza volcánica, se recomienda: cubrir los depósitos de agua, cerrar puertas, rendijas y ventanas con trapos húmedos, cubrir coladeras, no tocar directamente la ceniza, evitar realizar actividades físicas al aire libre, no dejar alimentos a la intemperie, no consumir alimentos en la vía pública y no limpiar la ceniza con agua.

Si es obligatorio salir de casa, es necesario utilizar cubrebocas o mascarilla o proteger las vías respiratorias con un pañuelo. También usar ropa que cubra las piernas y brazos completos para evitar afecciones en la piel.

Para retirar los residuos volcánicos, debe barrerse o usar pala para limpiar techos, patios, calles y posteriormente depositarla en bolsas. Nunca arrojar las cenizas al desagüe.

La ceniza puede ser usada para abonar parques, jardines, macetas o tierras de cultivo, ya que es rica en minerales.

MÉXICO, D.F., 24JUNIO2013.- Cenizas procedentes del crater del volcán Popocatepetl, cayeron en el oriente de la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El volcán Popocatépetl está vivo

El volcán Popocatépetl es el segundo más alto de nuestro país con 5 mil 426 metros sobre el nivel del mar y se ubica en los límites del Estado de México y Puebla. A lo largo de su historia ha presentado importantes erupciones con un alto grado de explosividad, incluso ha registrado fases de intensa actividad con duración de varios lustros.

Se encuentra activo y por lo tanto es muy peligroso. El radio de exclusión de 12 km tiene como finalidad preservar la vida de las personas, alejándolas de la zona donde se ha comprobado que la actividad puede ser letal.

A raíz de varios accidentes de escaladas clandestinas los accesos al cráter están cerrados al público desde 1994 y su actividad se monitorea permanentemente para mantener informada a la población y alertar en caso de ser necesario. En caso de romper las reglas las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes ante la ley.

