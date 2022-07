“Igual que a Alito”: Citlalli Hernández arremetió contra Marko Cortés

Citlalli Hernández comparó a Alito Moreno y Marko Cortés (Foto: CUARTOSCURO)

Citlalli Hernández, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se lanzó en contra de Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), esto después de que pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue el uso y procedencia de los recursos con los que los presidenciables del partido guinda han realizado eventos públicos alrededor del país.

“Lo que no pueden obtener con apoyo popular, @MarkoCortes lo quiere lograr por la vía judicial. Están aterrados porque carecen de liderazgos, propuesta y proyecto para el 2024. Igual que a Alito, tampoco quiten a Markito; ayudan mucho. No aprendieron nada de 2006. #NoVolverán”, escribió Hernández a través de su cuenta de Twitter.

Además retomó el tuit original de Marko Cortés en el que mencionó: “En todo el país vemos claras violaciones a la ley de las “corcholatas” morenistas, tanto en la participación de eventos públicos como con espectaculares, bardas y vallas móviles, financiados con recursos públicos o por alguien, lo cual debe ser investigado”, junto a un comunicado oficial del PAN.

En el comunicado, el PAN dejó en claro la denuncia interpuesta hacia Morena por “el total cinismo con el que las llamadas corcholatas violan la ley, se promueven de manera anticipada” y además se señaló que pagan con recursos públicos los eventos.

Se mencionó que el pasado 14 de junio el PAN denunció ante el INE a Morena por actos anticipados de campaña por parte de las corcholatas: la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López o el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard.

“Pedimos al INE que investigue el uso indebido y desvío de recursos públicos en los espectaculares, bardas y vallas móviles, que están colocados en diferentes partes del país, con la leyenda de “Adán va” y de “Bienvenida Claudia”, ya que no se sabe quién los está financiando y esto podría derivar en un grave delito”, escribió el PAN.

Por otro lado, la morenista también destacó a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues durante la conferencia de prensa de este 19 de julio, en la que se esperaba el anuncio de su renuncia, que Moreno Cárdenas afirmó que se quedará al mando.

Además de que anunció el nuevo acomodo dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para 2023 Carlos Iriarte y Ricardo Aguilar se encargarán de la operación política en las próximas elecciones del 2023 llevadas a cabo en Coahuila y El Estado de México.

Asimismo, de nuevo se encontró en el foco de atención pues la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que este martes lanzaría un nuevo audio de Alito en su ya reconocido programa: Martes del Jaguar. Sansores calificó el nuevo material como “asqueroso” y mencionó que van a querer “tumbar” la transmisión.

Cabe recordar que en el audio revelado el pasado 12 de julio, se puede escuchar al líder priista junto a Marko Cortés teniendo una plática sobre el futuro de la presidencia: “Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan″, mencionó.

