“En las urnas no pueden”: Epigmenio Ibarra acusó al PAN de pedir “trabajo sucio” contra Morena

El productor de televisión Epigmenio Ibarra se lanzó contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y lo acusó de instruir a los tribunales para que “hagan trabajo sucio” contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Como van vs la voluntad popular, como en las urnas no pueden, como no tienen ni planes, ni propuestas, ni un candidato presentable para el 2024 solo les queda el recurso de impedir la victoria de Morena pidiendo-como lo hace @MarkoCortes-que los tribunales les hagan el trabajo sucio”

Información en desarrollo....

