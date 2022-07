“¡Patéticos!”: Epigmenio Ibarra defendió a AMLO de críticas por su reunión con Joe Biden

Epigmenio Ibarra es uno de los principales defensores del gobierno de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El productor de televisión Epigmenio Ibarra se lanzó contra los sectores de la oposición que cuestionario y criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras su visita a la capital de los Estados Unidos (EEUU) en dodne se reunió con su homólogo Joe Biden.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el también periodista mostró molestia porque dicho grupo político siguiera criticando la vestimenta o comportamiento que el tabasqueño presuntamente adoptó durante su visita a la Casa Blanca, sentenció que éstos continúan “con la cantaleta”.

Además, sostuvo que “es increíble” que se prefiera que los mandatarios asistan a las reuniones con funcionarios de alto nivel extranjeros con ropa de marca o trajes ostentosos que, al final, son pagados con los impuestos de la ciudadanía, por lo que tildó a los grupos contrarios a la Cuarta Transformación de “patéticos”.

“Y siguen con la cantaleta… Es increíble que prefieran un traje ‘Brioni’ hecho a la medida y unos zapatos “Bruno Magli” hechos a mano, pero pagados con sus impuestos. ¡Patéticos!”, redactó este jueves 14 de julio.

El periodista se pronunció por algunas críticas de la oposición (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

No obstante, no fue el único que se refirió sobre las críticas, pues también lo hizo así el propio mandatario mexicano, quien tomó un tiempo de su conferencia mañanera para referirse sobre el tema y externó que no fue un tema de “buenos modales”, sino el tema de conversación lo que lo llevó a tener algunas posturas controversiales.

“Estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa y fue muy fraterna la conversación”

Contrario a los comentarios que recibió sobre una presunta mala relación con Biden, el tabasqueño lanzó una serie de elogios con los que enalteció el trabajo que actualmente está realizando el político democráta al frente de la nación de las barras y las estrellas.

“En lo personal, considero que el presidente Biden es una persona buena y eso ayuda mucho en cualquier situación (...) Además, tiene mucha experiencia política; eso también ayuda y desde el principio nos ha tratado con mucho respeto”, expresó AMLO.

Finalmente, puntualizó que se sintió en confianza con los políticos que ser reunió en los EEUU, además de que destacó que se dio un entendimiento a favor de ambos países, por lo que tildó de “absurdas” las burlas y señalamientos.

AMLO fue cuestionado por su forma de comportarse en la Casa Blanca (Foto: Redes)

No obtante, no fue la única crítica de Ibarra, pues el mismo día de la reunión entre los dos presidentes, el fundador de Argos Comunicación señaló que el principal problema de la oposición es que no cuentan con un proyecto de nación, por lo que no tienen ni idea de cómo se llevan a cabo las relaciones de desarrollo.

Aseguró que, a diferencia de la 4T, no cuentan con una idea que les permita tener algún diferenciador para que puedan volver a gobernar en México, ya que, sentenció, solo tienen como fin último saquear al país en favor de un solo grupo.

Finalmente cerró su mensaje con unas palabras contundentes, en las que señaló que no quieren ni les importa el país, sino que deciden service de él.

“La oposición -hoy toda aglutinada a la derecha- no tiene proyecto de nación porque no tienen la más mínima noción de ella; no tienen una propuesta para gobernar, porque sólo saben -y quieren- seguir saqueando al país. En resumen: no quieren a México, sólo quieren servirse de él”, expresó.

