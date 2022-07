Temperaturas extremas en México: Baja California y Sonora podrían volver a superar los 45°C

A pesar del fin de la canícula, se recomienda a la población seguir las recomendaciones para evitar los efectos del calor (Foto: Cuartoscuro)

Luego de las altas temperaturas registradas en ciudades como Mexicali, en Baja California, y Hermosillo, en Sonora, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el calor extremo continué en estos estados. El pronóstico estima que los termómetros puedan registrar temperaturas mayores a los 45°C. De igual forma se espera que el ambiente para este 13 de julio se mantenga caluroso a muy caluroso en 27 de las 32 entidades del país.

México registrará temperaturas mínimas de hasta 0º C en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En contraste, las máximas podrían superar los 45º C en Baja California y Sonora, y los 40° C en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Incluso así, también se esperá la presencia de lluvias en las regiones occidente, noroeste, norte, centro y sur del territorio nacional. La estimación es que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero sean los estados donde mayor cantidad de precipitaciones exista.

Pronóstico por regiones:

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, sin lluvia en Baja California y cielo medio nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California Sur. Ambiente templado por la mañana y caluroso durante la tarde, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Ambiente cálido y cielo parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en Sinaloa y extremadamente caluroso en Sonora, con cielo nublado y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas para el 13 de julio en México. Foto: meteored

Valle de México: Ambiente matutino fresco a frío, cielo medio nublado y bancos de niebla al amanecer en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15°C y máxima de 24 a 26°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9°C y máxima de 20 a 22°C.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias al amanecer y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán y fuertes en Colima. Ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Guerrero.

Clima en México para el de julio de 2022. Foto: CONAGUA Clima

Golfo de México: Cielo medio nublado con ambiente templado por la mañana. Nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas en Veracruz y puntuales fuertes en Tabasco y Tamaulipass. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el noroeste de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañados de descargas eléctricas. Ambiente matutino templado y cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana, siendo frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua; fuertes en San Luis Potosí y Durango; chubascos en Nuevo León y Zacatecas, además de lluvias aisladas en Coahuila y Aguascalientes. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central: Cielo medio nublado con ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas altas de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Morelos, Hidalgo y Puebla; chubascos en Querétaro y Tlaxcala y lluvias aisladas en Guanajuato. Ambiente vespertino cálido, siendo caluroso en zonas de Morelos.

