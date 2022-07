Caminaba por el centro de Torreón cuando intentaron abusar de ella y asesinarla; sobrevivió y denunció

Joven denunció ser víctima de agresión sexual y salvarse de abuso sexual o asesinato (Foto: Captura de pantalla)

Una joven narró a través de sus redes sociales cómo se salvó de ser víctima de abuso sexual y feminicidio cuando caminaba por las calles del centro de Torreón, Coahuila. Aseguró que ya levantó su denuncia ante las autoridades correspondientes pero llamó a tener cuidado, ya que “el bato sigue atacando ahí en el centro”.

Los hechos habrían ocurrido el pasado siete de julio. Dijo que ella caminaba por la calle Rodríguez y la avenida Hidalgo cuando repentinamente un hombre de aproximadamente 35 años que iba en su motocicleta se bajó del vehículo y comenzó a golpearla brutalmente con la finalidad de llevarla a otro sitio para abusar sexualmente de ella.

“Iba caminando en la Hidalgo y Rodríguez y se bajó un señor a quererme agredir sexualmente, me azotó la cabeza repetidas veces contra el suelo hasta que empecé a ver oscuro, se me taparon los oídos y escuché un pitido”, recordó.

Golpes en contra de una mujer (Foto: Colprensa)

La joven dijo que mientras estaba golpeándola e intentando llevarla a otro sitio el sujeto comenzó a amenazarla con que, si no se callaba, la iba a asesinar.

“Escuché un pitido (me quería meter al Canal de la Perla), mientras me decía que si seguía gritando me iba a matar”.

A pesar de que logró que el hombre no la agrediera sexualmente y no la asesinara los golpes que recibió le dejaron como secuela un esguince en las cervicales, heridas en la cabeza, hombros y piernas. Como denunció en redes sociales, la golpeó contra la banqueta e intentó ahorcar en múltiples ocasiones.

“Ya me sacaron radiografías y ya denuncié, pero el bato sigue atacando ahí en el centro, así que sí tengan cuidado”.

(Foto: Captura de pantalla)

Según la víctima, el hombre que la agredió mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es moreno y tiene cerca de 35 años de edad. Además, conduce una motocicleta de color verde y porta casco.

Ante los eventos ocurridos, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que ya cuentan con la denuncia formal por los delitos de agresión física y sexual, además de que abrieron una carpeta de investigación para dar con el culpable. Aunado a ello, solicitaron a la ciudadanía que en caso de que haya más víctimas de este hombre hagan la respectiva denuncia para que no quede impune.

Cayó presunto violador serial del Estado de México

El pasado 22 de junio las autoridades del Estado de México detuvieron a Héctor “N”, presunto violador serial que operaba en la estación del Metro La Paz, lugar en el cual se veía con mujeres a las cuales engañaba con ofertas de trabajo que publicaba mediante redes sociales.

El sujeto sería el presunto violador serial de La Paz (Foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que el sujeto fue detenido en el municipio de Texcoco por agentes de la Policía de Investigación (PDI) quienes lo identificaron como el presunto agresor de diversas mujeres en la estación correspondiente a la Línea A del Metro.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, Héctor “N” se quedaba de ver con mujeres en la estación señalada, pues previamente había citado a sus víctimas en el lugar bajo el engaño de una falsa promesa de entrevista laboral.

La dependencia documentó dos de los casos de violación, el primero ocurrió el pasado 9 de junio, día en el cual una mujer se encontró con el agresor en la calle Ferrocarriles de la colonia Los Reyes Acaquilpan, lugar en el cual Héctor “N” citó a su víctima.

