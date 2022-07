Ricardo Monreal se sumó a las críticas contra Greg Abbott: “Debe repensar su estrategia de reelección”

Ricardo Monreal criticó a Greg Abbott (foto: @RicardoMonrealA)

En días pasados, el gobernador de Texas, Greg Abbott autorizó que las fuerzas del orden estatales detengan y regresen a los cruces fronterizos a todo migrante indocumentado.

Dicha medida fue rechazada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presidida por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los dos argumentaron que se trata de una medida que no puede tomar el gobernador texano, pues corresponde al nivel federal dar una orden de ese estilo. Además, AMLO aseguró que se trataba de un a estrategia electoral.

Y a estos pronunciamientos se sumó la desaprobación del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

El senador morenista se alineó con lo dicho por el presidente y señaló igualmente que se trataba de una maniobra electoral de Abbott a la esfera conservadora del país, pues están próximas las elecciones en algunos estados.

(foto: @RicardoMonrealA)

“Usar el discurso antiinmigrante con fines electorales en Estados Unidos afecta a la comunidad latina, genera discriminación y resulta incongruente, considerando que aquella nación se construyó por inmigrantes. El gobernador de Texas debe repensar su estrategia de reelección”, señaló Monreal en su cuenta de Twitter.

Además del comentario, compartió un video en el que aseguró que era necesario poner en perspectiva la trascendencia del fenómeno migratorio entre Estados Unidos y México

“Sin embargo, existen actores políticos que en un afán electoral apelan a los sentimientos más conservadores para ubicar en las personas migrante la raíz de la falta de oportunidades, incluso se ha llegado a emprender acciones del gobierno o de gobiernos coercitivos que buscan limitar mediante el uso de la fuerza el cause natural de las migraciones humanas”

Y aseveró que dentro de estos esfuerzos coercitivos se encontraba la postura del gobernador de Texas. Ya que afirmó que para Abbott la cuestión migratoria debía atenderse por medio de la aplicación de la fuerza pública para detener este fenómeno.

Gregg Abbott fue criticado por el gobierno mexicano (Foto: Gobierno de Texas)

“Su intención es clara, en meses próximos, Estados Unidos vivirá una jornada electoral para renovar parte de sus autoridades locales y federales”, lo que ha causado que algunos de los pretendientes del sector conservador utilicen la realidad migratoria como “bandera electoral”.

Por otro lado afirmó que en México se ve desde otro punto de vista en el que para atender esta problemática debe haber una estrategia de cooperación bilateral que busque atender las causas que originen la migración y no solo el uso de la fuerza.

“Es como podríamos, no eliminarlos, no generar condiciones de coercitividad, porque eso no resuelve el flujo migratorio en beneficio de las naciones”, concluyó el senador.

AMLO rechazó propuesta de Greg Abbott

AMLO calificó la orden de Abbott como inmoral FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En su conferencia matutina dijo que se trataba de una decisión que no le corresponde legalmente al mismo gobernador, sino al Gobierno Federal de EEUU y comentó, como anteriormente lo ha hecho, que estas medidas “politiqueras” se deben a que el país norteamericano se encuentra en periodo de elecciones.

“Con nosotros no van a contar porque aún cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, no vemos bien que haya campañas antimigrantes” sentenció el primer mandatario y llamó a connacionales del otro lado de la frontera a no votar por candidatos que tuvieran propuestas similares.

SEGUIR LEYENDO: