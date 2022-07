“Le urge un psiquiatra”: Javier Lozano arremetió contra AMLO por defender a Gertz Manero

Javier Lozano arremetió en contra de AMLO tras asegurar que en su administración no hay impunidad ni protección para nadie (Foto: Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras asegurar que en su administración no hay impunidad ni protección para nadie.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ironizó en que por eso el mandatario federal no ha removido a Alejandro Gertz Manero de su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que el país estaría “peor” si en su administración hubiera conflicto de intereses.

En el mensaje, el integrante de Acción Nacional añadió lo “maravilloso” que es que la Fiscalía de la República no sea utilizada por la actual administración de forma facciosa. Al final del mensaje, Lozano Alarcón dejó las bromas y le recomendó al jefe del Ejecutivo sacar una cita con un psiquiatra.

Javier Lozano añadió lo “maravilloso” que es que la Fiscalía no sea utilizada por la actual administración de forma facciosa (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“¿Ya entendieron por qué no remueve a Gertz Manero? ‘Magínense’ si hubiera conflicto de intereses, influyentismo, abuso de autoridad, corrupción, uso faccioso de la Fiscalía General de la República. Pero no es así. Le urge un psiquiatra”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios bromearon en que sí es necesario realizarle al mandatario una evaluación psiquiátrica.

“Sí debería de hacérsele un examen psiquiátrico para saber si está apto para gobernar el país”, “Es muy probable que éste señor ya este loco” y “Dice el presidente que Gertz Manero ha cometido DELITOS MENORES ¿Encarcelar a una señora siendo inocente? No me diga que son delitos menores”, fueron algunos de los comentarios.

López Obrador aseguró que en su administración no hay impunidad para nadie (Foto: Presidencia)

Y es que durante su tradicional conferencia de prensa de este viernes 8 de julio, el presidente López Obrador aseguró que en su administración no hay impunidad para nadie, influyentismo o protección a los grupos criminales.

“Trátese de quien se trate, no hay impunidad para nadie, el que comete un delito es juzgado, ya no hay influyentismo, no se permite que los delincuentes tengan protección del gobierno”

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano se dijo convencido de que su gobierno va avanzando cada vez más en “serenar la vida pública” y conseguir la paz.

El mandatario mexicano se dijo convencido de que su gobierno va avanzando cada vez más en “serenar la vida pública” (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com)

Ya que, reiteró, “no se permite el contubernio, la asociación delictuosa entre delincuentes, sean de la llamada delincuencia organizada o de cuello blanco y autoridades, no existe esa mezcolanza”.

Sin embargo, fue el pasado 6 de julio que el ejecutivo federal respaldó abiertamente al fiscal Alejandro Gertz Manero, pese a las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto por su manejo frente a la Fiscalía General de la República.

En su momento, AMLO declaró que en caso de querer denunciar a un servidor público, se debe de tener pruebas, y el titular de la FGR “no ha cometido delitos graves”.

El ejecutivo federal respaldó abiertamente al fiscal Alejandro Gertz Manero, pese a las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

“Tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, sentenció.

El jefe del Ejecutivo manifestó que cada quien tiene su manera de pensar, y él, como presidente de México y responsable de la gobernabilidad del país, tiene que mantener la paz y la tranquilidad.

SEGUIR LEYENDO: