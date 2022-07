Sheinbaum no está en precampaña pero conversó con vicepresidenta electa de Colombia: “Habrá una gran hermandad”

Sheinbaum conversó con la vicepresidenta electa de Colombia (Foto: Twitter/Sheinbaum)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien supuestamente no está cometiendo actos anticipados de precampaña rumbo al 2024, este jueves sostuvo una conversación con la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez Mina e incluso la invitó a visitar la capital.

La colombiana, será quien esté al frente del país sudamericano en compañía del presidente electo Gustavo Petro.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la mandataria capitalina presumió su conversación con la política y la reconoció como un ícono de lucha e inclusión para las mujeres.

“Francia Márquez es un símbolo de lucha, inclusión, de amor y esperanza para toda América Latina y en particular para las mujeres. Hoy tuve el gran honor de platicar con ella. Muchas gracias, @FranciaMarquezM. Como tú dices, soy porque somos”, dijo Sheinbaum Pardo.

La jefa de gobierno envió un saludo al presidente electo del país sudamericano y habló sobre los desafíos que enfrentan ambos países (Foto: Twitter/Sheinbaum)

Además, a través de ella envío un saludo al presidente electo, señalando que está segura que en el futuro próximo habrá una relación de “hermandad” entre ambos mandatarios.

“Envié un saludo al presidente electo de Colombia @petrogustavo, un ejemplo de tesón y una esperanza para el pueblo de Colombia y América Latina. Estoy segura que habrá una gran hermandad con el presidente @lopezobrador_ ambos comparten varias similitudes”, aseveró.

Asimismo, las dos funcionarias conversaron sobre los desafíos que enfrentan ambos países en materia de construcción de paz y de justicia social, racial y de género, así como de la defensa del medio ambiente.

Según un comunicado del gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo y Francia Márquez tienen varias coincidencias, pues mientras que la mexicana es experta en temas de energía, medio ambiente y desarrollo sustentable, y quien ha sido miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, y la colombiana es abogada, defensora del ambiente y de los Derechos Humanos, que obtuvo The Goldman Environmental Prize en 2018, conocido como el Premio Nobel Ambiental, y quien es la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia.

Supuesta propaganda de Sheinbaum (Foto: Twitter/AmerangelLorenz)

Esto ocurre luego de varias acusaciones de estar haciendo actos de precampaña rumbo a las próximas elecciones presidenciales. Apenas el cinco de julio pasado, fue acusada por mandar a colocar supuesta propaganda dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

“Ciudad de México, nuestra casa. Abrimos la puerta a los derechos, cerramos la puerta a la corrupción y desigualdad”, se lee en los carteles con el rostro de la mandataria pegados en la estación La Raza.

Sumado a ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la denunció en relación a unas publicaciones en redes sociales y notas periodísticas en donde supuestamente hubo actos proselitistas.

No obstante, La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no hubo actos anticipados de precampaña y campaña presidencial rumbo al 2024 por parte de la jefa de Gobierno y no se aplicó ninguna sanción.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum es también una de las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que busca la candidatura en la elección presidencial de 2024 con la Cuarta Transformación. Incluso, para varios analistas es la “favorita” de AMLO.

