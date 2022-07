México continúa en semáforo verde a pesar de enfrentar una quinta ola de COVID-19

Cuartoscuro: Edgar Negrete Cuartoscuro: Galo Cañas

El repunte de casos COVID-19 fue inevitable en México y en todo el mundo, por lo que la Ciudad de México, al tratarse de la capital del país y contar con una elevada concurrencia. Se coloca como una de las nueve entidades que más ha registrado un aumento de contagios en el mes de junio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora, todo el país se encuentra en situación de semáforo epidemiológico verde, además, dijo que la ocupación de camas de hospitalización general es del 10% y de camas con ventilador en terapia intensiva del 3%.

Esto de acuerdo a los resultados arrojados y revisados el pasado martes 5 de julio, pues el presidente y las autoridades de la salud se reúnen cada semana para analizar la actual situación de salud en el país.

Las autoridades todavía tienen aspectos que examinar sobre el estado de la quinta ola para ver si el país entra o no bajo el monitoreo del Semáforo Epidemiológico nuevamente. El cual implicaría monitoreo, regulación de los espacios públicos y el implemento de campañas informativas para reforzar los protocolos sanitarios.

AMLO remarcó que por el momento el mapa de la República Mexicana, continúa en verde. Ya que en ningún estado en especial se requiere actuar de manera urgente. No existe situación de gravedad y lo más importante, no se tiene saturación en hospitales.

Así mismo, señaló que la gran diferencia entre las olas en 2021 e inicios de 2022, es que el pico más alto de contagios no está asociado con un aumento en hospitalización o enfermedades graves, debido a que casi toda la ciudadanía está vacunada.

“El número de fallecidos está en 12 diarios, no vacunados y con otras enfermedades. Afortunadamente la mayoría de la gente ya tiene vacunas, estamos seguros de que afecta mas a quienes no están vacunados o que no tienen la vacuna de refuerzo”, aseguró López Obrador.

Por otro lado, la Secretaría de Salud informó que hasta el pasado 6 de julio, en México han recibido la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 un millón 290 milo 903 niñas y niños de cinco a 11 años, lo que representa un avance del 8%.

El próximo lunes el gobierno tomará decisiones y el martes se informará de todo en la conferencia de prensa matutina.

Situación del coronavirus en México

Este jueves 7 de julio la Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que, al corte de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el país se han confirmado 6 millones 185 mil 219 casos totales acumulados desde que inició la emergencia sanitaria. En cuanto al número de fallecimientos, hasta el día de hoy se reportó un total de 325 mil 976 defunciones.

Jornada de vacunación a población de adultos jóvenes de 18 a 29 años en la alcaldía Cuauthémoc, teniendo como sede la Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México. Agosto 10, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Con estos números, la dependencia informó que en las últimas 24 horas se registraron 32 mil 295 nuevo contagios y 48 muertes por COVID-9.

Salud indicó que las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco.

