“Complicidad mata Estado de Derecho”: Denise Dresser reprobó la defensa de AMLO a Alejandro Gertz Manero

Denise Dresser acusó a López Obrador y a Gertz Manero de establecer complicidad. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

La periodista y ferviente crítica de la Cuarta Transformación (4T), Denise Dresser, volvió a arremeter contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras su nueva - pero no sorpresiva - defensa a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que, pese a los escándalos que han puesto en duda el ejercicio del fiscal al frente del órgano de justicia (señalándolo de presunta invención de delitos, utilizar su poder para venganzas personales y conflictos de interés), el Jefe del Ejecutivo ha sido insistente en defenderlo y respaldar su confianza.

Así lo reiteró Andrés Manuel el 6 de julio pasado al asegurar que “el fiscal no ha cometido delitos graves”, afirmando que las acusaciones del periodista Jesús Lemus (planteadas en el libro El Fiscal Imperial) deben ser probadas.

Fue así que Dresser respondió al argumento del tabasqueño, el cual, además de descalificarlo, lo señaló como una clara complicidad entre ambos personajes (representantes de cuerpos que, en esencia, son independientes en sus decisiones) que atentaría contra el Estado de Derecho.

“Según AMLO, inventar crímenes no es delito grave. Encarcelar a inocentes no es delito grave. Usar a la FGR como despacho de venganzas personales no es delito grave. Por eso dice ‘no me vengan con que la ley es la ley’ y protege a Gertz”.

Dresser arremetió contra AMLO por no considerar como "delitos graves" los escándalos que han envuelto al Fiscal General. (Foto: captura de pantalla)

En El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022), Jesús Lemus describe a Gertz Manero como “un personaje que encarna el aspiracionismo, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el manejo del poder por el poder mismo”. Básicamente, todo a lo que el Gobierno de la 4T se ha proclamado en contra.

Dichas acusaciones podrían valer a Alejandro su cargo al frente del órgano pues, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 102 del Orden Jurídico Nacional, el Fiscal General podrá ser removido por el propio Jefe del Ejecutivo en consideración de los delitos graves que establezca la ley.

Sin embargo, al ser cuestionado por la entrega y la posibilidad de solicitar la remoción de Gertz, López Obrador rechazó su eventual intervención para destituirlo y recomendó “no denunciar por denuncia”.

“Hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, el Fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del Fiscal”, declaró y jactó a su administración de “detener a importantes personajes políticos” que no se habían logrado con sus antecesores.

El presidente de México se reunió con el Fiscal General al interior de Palacio Nacional, el pasado 24 de junio. (Foto: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

El pasado 24 de junio, Gertz Manero y López Obrador sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional, despertando interés en la opinión pública por la posibilidad de haberse tratado la comprometedora conversación entre el Fiscal General y Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado por el delito de corrupción en el caso Odebrecht.

Los archivos - publicados por una página de Facebook y divulgados por el periodista, Carlos Loret de Mola - evidenciarían al Fiscal de haber negociado sobre el porvenir del juicio que actualmente mantiene a Lozoya Austin en el Reclusorio Norte.

No obstante, el presidente tabasqueño negó que los audios estuvieran contemplados en aquella agenda e, incluso, rechazó que esta polémica pudiera derivar en la evidente destitución de su protegido al frente de la FGR.

