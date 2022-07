“Fue un enfoque ético”: Citlalli Hernández negó regaño de AMLO a Morena por cateo a casa de Alito Moreno

Así fue como AMLO condenó el cateo a la casa de Alito Moreno (Video: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya “regañado” al partido o a las autoridades judiciales de Campeche tras el cateo que se desarrolló en la casa de Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la senadora aseveró que, más que una llamada de atención, se trató de un acto común en el mandatario mexicano, pues recordó que éste nunca ha encabezado algún acto que provoque procesos judiciales o detenciones contra sus opositores.

Finalmente, en el corto mensaje que compartió, la morenista puntualizó que la acción que encabezó el tabasqueño en Palacio Nacional respondió a un “enfoque ético”, el cual busca que se vuelva una realidad en todos los puntos de la política mexicana.

“No es regaño. Si lo notan, Andrés Manuel @lopezobrador_, nunca ha provocado que se vuelvan actos ‘espectaculares’ los procesos judiciales y/o detenciones. Es un enfoque ético que siempre ha caracterizado a AMLO”, redactó este martes 5 de julio.

La secretaria general de Morena negó "regaño" de AMLO por tema Alito Moreno (Foto: Twitter/@CitlaHM)

Las palabras de la legisladora fueron en respuesta al video que se viralizó en redes sociales donde se pudo escuchar al presidente desaprobar el proceso que se efectuó en el hogar del priista, declaración que aconteció esta mañana en la conferencia matutina.

Y es que el titular del Ejecutivo reaccionó al cateo que la Fiscalía General del Estado realizó a un inmueble ubicado en Lomas del Castillo perteneciente al líder del PRI, por lo que aseguró que “no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”.

López Obrador dijo no estar de acuerdo con el procedimiento que emprendió la Fiscalía de Campeche, pues lo catalogó como algo “indigno”. Además, comparó el cateo a casa de Alito, como es conocido en la esfera política del país, con la filmación del interior de la casa de Sadam Huseín, dictador iraquí: “No estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben de prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades”.

Fiscal aclaró cateo a la "casa" de Alito Moreno (Video: Twitter/gallotal)

No obstante, el fiscal de la entidad, Renato Sales Heredia, expreso que el procedimiento tuvo como finalidad conocer con qué material fue realizada la obra de la residencia, además de obtener información sobre si en la propiedad existen obras de arte, es decir, cuáles, cuántas y cómo fueron obtenidas.

“Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, mármol onix o con mármol de carrara, por ejemplo”, expresó.

Aunado a lo anterior, puntualizó que los peritos todavía se encuentran trabajando en el inmueble y agregó que lo detallado de la investigación responde a que al dirigente del tricolor se le acusó de probable enriquecimiento ilícito, por lo que no será el primero ni el último procedimiento que se llevará a cabo.

Alito Moreno seguirá al frente del PRI (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Lo anterior, obligó a Moreno Cárdenas a calificar la acción como un “show mediático”orquestado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Durante una conferencia de prensa, Alito señaló que el cateo a su domicilio en Lomas del Castillo “sobrepasa la libertad de expresión”, por lo que iniciará una gira internacional con el fin de denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

