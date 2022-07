“El chiste se cuenta solo”: Citlalli Hernández tundió a Kenia López por decir que Morena vive en el privilegio

La senadora del PAN recriminó las acciones de la 4T sobre el Metro de la CDMX (Fotos: Cuartoscuro)

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, arremetió contra la panista Kenia López Rabadán después de que ésta declaró que los de Regeneración Nacional viven en el “privilegio” porque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su partido no se suben al Transporte Colectivo Metro como los demás ciudadanos.

A través de un tuit la morenista comentó: “La Senadora @kenialopezr gritando en la permanente que no entendemos nada -los de morena- porque vivimos en el privilegio Literal el chiste se cuenta solo. Tan perdidos están que ya ni discurso tienen. De un tiempo acá han robado hasta nuestras palabras”.

Y es que la declaración de Rabadán fue en contra de Sheibaum tras criticarla por no poner suficiente atención a los problemas del Metro que se han presentado en los últimos días.

“Qué lamentable escucharlos venir a hablar una y otra vez de politiquería pero nadie de Morena y sus aliados tuvo un segundo, una palabra para los millones de mexicanos que arriesgan su vida subiéndose al Metro de la Ciudad de México”, aseveró.

López llevó a la tribuna de la Permanente una lona ilustrativa (Captura: Twitter @laoctavadigital)

“Cómo se atreven a representar al pueblo de México si hoy se han llenado la boca solamente de molestar a los adversarios; pero no decir una sola palabra del colapso brutal que hay en el sistema del Transporte Colectivo Metro, claro, entre otras cosas porque no se suben al Metro, viven en el privilegio, porque claramente están usufructuando los millones de pesos que entre otros se están robando de una refinería que no refina. El Metro está pasando por una de las peores tragedias”, continuó.

Cabe destacar que durante su participación en la tribuna de la Permanente, en la que visibilizó el problema de millones de mexicanos con el Metro, la panista llevó consigo una lona ilustrativa con la leyenda: “Morena arriesga la vida de 4.5 millones de personas diariamente” con una imagen del Metro de la CDMX.

De igual manera, durante la Conferencia de prensa de legisladores y legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que el Metro de la CDMX se está colapsando y que la jefa de Gobierno debe dejar las campañas y acatar la resolución del INE porque “evidentemente las medidas cautelares se hacen necesarias”.

Además señaló que Sheimbaum violó la ley y la constitución haciendo campañas políticas mientras el Metro se colapsa y pone en riesgo a más de 4 millones de usuarios.

Usuarios criticaron la visita de Sheinbaum al Metro de la Línea 2 (Twitter: @Claudiashein)

Cabe señalar que el pasado 5 de julio usuarios en redes sociales denunciaron la supuesta aparición de propaganda de Sheinbaum en el Metro de la CDMX, se trataron de unos carteles con el rostro de la mandataria pegados en la estación La Raza de la Línea 5.

Y es que es conocido que la jefa del Gobierno capitalista es una de las llamadas “corcholatas” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, buscará la candidatura a la presidencia del país para las elecciones del 2024. Incluso para varios analistas políticos es “la favorita” de AMLO.

Sin embargo, muchos señalaron que podría tratarse de una fotografía no reciente porque ninguno de los usuarios que salen en ésta se encuentran usando cubrebocas, uno de los elementos que son obligatorios dentro del transporte debido a la pandemia por Covid-19.

Los usuarios denunciaron una campaña por parte de la jefa de Gobierno (Foto: Twitter/AmerangelLorenz)

Recientemente el Metro se convirtió en un símbolo de negligencia por parte del gobierno morenista pues se han registrado incendios y cortos circuitos, el incidente más trágico fue el ocurrido el 3 de mayo del año pasado cuando colapsaron dos vagones de la Línea 12 dejando un salgo de 26 fallecidos y cientos de lesionados.

