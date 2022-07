Capturaron a Luis Angel “N”, presunto asesino del niño Alan en Orizaba, Veracruz

Niño de 12 años asesinado en Veracruz. (Foto: Twitter)

Fue detenido Luis Ángel “N”, padrastro y presunto asesino del niño Alan “N” de 12 años en Veracruz. Elementos de la Policía Ministerial Acreditable (PMA), lo localizaron justamente cuando intentaba ocultarse en una vivienda, portando droga entre sus pertenencias.

Esto sucedió mientras Luis Ángel “N” se encontraba caminando, los investigadores intentaron acercarse y el sujeto los evadió. Decidieron someterlo inmediatamente a revisión y fue así como confirmaron su identidad.

Finalmente fue arrestado por la droga que portaba, pero será juzgado por el crimen del niño Alan y las lesiones graves producidas a Sandra, la madre del menor.

Luis Ángel N, detenido por el asesinato de un menor. (Foto: FGE_Veracruz)

El crimen ocurrió el pasado lunes 4 de junio en la Unidad Habitacional Canacintra Ojo de Agua, Veracruz. Sitio a donde llegó a vivir el niño hace 5 años acompañado de su mamá y su abuela. Sin embargo dos años atrás, la abuela falleció y hasta este año su madre se juntó con una nueva pareja quien apenas comenzaba a entrar a la casa.

El sujeto consumía drogas y se tornó agresivo el día del mortal ataque. Pues las primeras investigaciones reportaron que el menor se metió a la discusión entre ella y el hombre, ya que solo intentaba defender a su mamá de los golpes que le estaba propinando su pareja sentimental.

De esa manera, Alan terminó siendo asesinado a golpes por su padrastro, quien según el Servicio Médico Forense (Semefo), le clavó un zapapico en la cabeza. Así mismo se presentó a través de la necrocirugía practicada en el cadáver del niño, que su corazón también se vio afectado. En pocas palabras, su corazón fue partido a la mitad por un arma punzo cortante

Por otro lado, la mamá del niño, Sandra fue herida gravemente y todavía se encuentra en calidad de delicada en un hospital de la región.

Alan fue asesinado a golpes por su padrastro con un zapapico. (Foto: @econsulta_ver)

Alan denunció agresiones previas en el DIF

En días recientes se reveló que Alan ya había denunciado ante el DIF su terrible situación en casa. Semanas anteriores salió a la luz un video en el cual fue registrado en la calle pidiendo dinero.

Se le cuestionó a acerca de la actividad que estaba realizando y si sufría de algún tipo de violencia en casa. A lo que Alan respondió que si, que también era obligado a cubrir una cuota de 500 pesos a su hogar y sino lo cumplía su padrastro lo golpeaba con un cable.

El menor fue llevado bajo esas razones directo con las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para ser atendido. El director del DIF Orizaba, Hugo Chahin Kuri, confirmó si habían recibido a Alan en las instalaciones el 29 de mayo pasado.

Cumplieron los protocolos correspondientes, fueron a visitar su hogar y a evaluar psicológicamente a su madre y a él, de las que se concluyó que “todo estaba en orden”. El gran detalle es que no se registró ante la autoridad la presencia de la pareja de su madre.

Fue así como después de seis días de evaluación, el DIF certificó que al niño no lo maltrataban y “que un albergue no era el lugar ideal para él”. Pues el actual acusado de asesinato no tenía ninguna línea familiar con él.

El 3 de junio regresaron a Alan a su casa con su madre, creyendo que todo estaba bajo control.

