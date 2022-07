“La caballada está tan escuálida”: así se burló Epigmenio Ibarra del destape de Santiago Creel a la presidencia

Epigmenio Ibarra se burló de la coalición Va por México por sus aspirantes rumbo a las elecciones del 2024 (Fotos: Twitter/@SantiagoCreelM//Cuartoscuro)

Tras el destape del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, a la candidatura presidencial, el productor y periodista Epigmenio Ibarra se burló de la coalición Va por México por sus aspirantes rumbo a las elecciones del 2024.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de la llamada Cuarta Transformación (4T) ironizó en que la “caballada” de la oposición a la actual administración está tan “escuálida”, que hasta el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de Vicente Fox Quesada quiere entrar en la contienda.

“La caballada de la oposición está tan escuálida, que hasta Santiago Creel, ex secretario de Gobernación de Fox, ya se destapó para el 2024″

Ibarra ironizó en que la “caballada” de la oposición a la actual administración está tan “escuálida” (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios utilizaron el tuit para bromear sobre una posible candidatura de Creel Miranda.

“¿El ex secretario de Gobernación con Vicente Fox podrá revivir el slogan “hoy” de su ex jefe?”, “Nombre, de verdad que esa mafia está más podrida que el cadáver de Judas”, “Si con eso la oposición reta a Morena para un tiro, no creo que ganen un round” y “Cuando hace sus mítines no se le acerca ni una mosca”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que el pasado 29 de junio, el vicepresidente de la Cámara de Diputados dijo estar listo para encabezar la candidatura por la presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Santiago Creel aseguró estar preparado para encabezar el proyecto de la coalición (Foto: Twitter/@PAN_Jalisco)

Durante un encuentro con integrantes del blanquiazul en Guadalajara, Jalisco, Santiago Creel aseguró estar preparado para encabezar el proyecto de la coalición-integrada por el PAN, y los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI)- rumbo al 2024.

“Es un mensaje de que yo estoy listo, yo estoy puesto (...) puesto para lo que decida la militancia del PAN en primer lugar, y puesto para que lo decidan los militantes, los simpatizantes, y el resto de mexicanas y mexicanos. Yo por México voy, y por eso estoy en Va por México”, manifestó.

Sin embargo, el integrante del blanquiazul reconoció que “si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí capital no me alcanza, yo asumirá a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”.

PAN rumbo a las elecciones del 2024

Varios políticos han manifestado su deseo por convertirse en el candidato o candidata de la coalición Va por México (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro.com)

Cabe señalar que rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, varios políticos han manifestado su deseo por convertirse en el candidato o candidata de la coalición Va por México.

Tal fue el caso del polémico militante de Acción Nacional, Gabriel Quadri, quien a través de su cuenta de Twitter refrendó sus intenciones para obtener la candidatura presidencial.

Su declaración se dio luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó dejar a salvo sus derechos políticos tras sus mensajes discriminatorios en contra de la morenista Salma Luévano Luna.

Gabriel Quadri refrendó sus intenciones para obtener la candidatura presidencial (Foto: Twitter/g_quadri)

Asimismo, el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que de ganar las elecciones presidenciales, cancelará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“El AIFA se cerrará si ganó las elecciones de 2024 a la presidencia de la República”, expresó en entrevista televisiva.

Ante los destapes de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los políticos por manifestar su interés, a la vez que se burló de sus propuestas.

“Me dio gusto porque ya Santiago Creel ya dio a conocer que él quiere ser candidato, claro, del bloque conservador, pero ya todos. Quadri dice que, como ganar él la Presidencia, va a convertir en una ciclovía el Tren Maya. Y el hijo de Miguel de la Madrid, del finado Miguel de la Madrid, dijo que va a cancelar el aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, ya todos están dando a conocer sus propuestas, algunas muy profundas.

