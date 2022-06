Sandra Cuevas condenó dichos de AMLO contra Carlos Alazraki: “Grotesco y aberrante”

Sandra Cuevas defendió a Carlos Alazraki (fotos: @SandraCuevas_/Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a ser objeto de críticas debido a sus declaraciones en contra del publicista Carlos Alazrki durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de junio.

Ya que en ella aseguró que el publicista, con el que tiene profundas doiferencias ideologicas, además de ser conservador, tenía un pensamiento “hitleriano”.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”

Esto ha causado una respuesta negativa por parte de diferentes personalidades que han señlado que se trata de ataques de censura e ignorancia por parte del presidente. Inclusive la comunidad judía mexicana reprobó los comentarios del primer mandatario.

La comunidad judía condenó los dichos del presidente (Foto: Twitter/ @Mzavalagc)

Y a estos reclamos se sumó el de la polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien comentó por medio de su cuenta oficial de Twitter que se trataba de una afrenta en contra de la libertad de expresión.

También indicó que era una aseveración fuera de toda proporción al llamar a Alazraki hitleriano tratandose de un miembro de la comunidad judía por lo que calificó las denostaciones de AMLO de grotescas y aberrantes.

“El comentario del Presidente @lopezobrador_ contra @carlosalazraki no solo vulnera la libertad de expresión sino que es indigno y fuera de toda proporción. Llamar -hitleriano- a un destacado miembro de la comunidad judía, es en extremo grotesco y aberrante”

Esto ya que la alcaldesa mantiene cierta cercanía con el controvertido publicista, pues ha participado en algunos de los programas de Atypical Teve en los que ha defendido su gestión al frente de la demarcación.

(Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

De hecho participó en el programa del pasado 28 de junio en el que aseguró que el presidente buscaba un país en la pobreza para poder manipular a la gente. Además de buscar afiliar a integrantes de caravanas migrantes.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”, declaró en entrevista con el publicista.

Además aseguró que el primer mandatario no quiere que el país se vuelva una potencia, por lo que llamó a sacar a Morena del poder. Aunado a esto, también dijo que los procesos que enfrenta se tratan de ataques personales por parte de Claudia Sheinbaum.

En el programa también se lanzó contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

De igual forma, tanto el publicista como el ex funcionario público, Javier Lozano, defendieron el trabajo de la alcaldesa Sandra Cuevas y estuvieron de acuerdo en lo dicho por ella.

Además a finales del 2021 se señaló que la alcaldesa habría incluido dentro de la nómina de la demarcación al publicista con un sueldo de 40 mil pesos sin especificar su labor.

Cabe señalar que fue dentro de ese programa que Cuevas Nieves declaró la polémica línea acerca de que “no le gustaba los pobres”, pues ella venía de un contexto de pobreza, por lo que buscaba impulsara una economía de ricos dentro de la alcaldía.

