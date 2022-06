AMLO firmará eliminación de Horario de Verano la siguiente semana: Augusto López

Morena busca eliminar el Horario de Verano (Foto: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO)

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, reveló que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmará el decreto para modificar el Horario de Verano.

Durante una visita a Tijuana, Baja California, con el sector empresarial, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que por motivos de salud, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González no pudo presentar esta semana el proyecto de decreto del mandatario federal.

“La iniciativa la debe firmar el señor presidente de la semana próxima, ya está lista, no la ha firmado, no se la hemos presentado para la firma porque la consejera jurídica tuvo un problema de salud y está aislada en su casa, pero yo espero que ya la semana próxima”, señaló el secretario.

Apuntó que en el decreto se detallará el horario en cada estado y adelantó que en algunos municipios fronterizos no habrá cambios.

Adan Augusto adelantó que se firmará la iniciativa la siguiente semana (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

“No sé cómo lo hacen ustedes porque aquí no va a cambiar nada (...) en la propuesta viene municipio por municipio para que no quede ninguna duda, y la mayoría de los municipios no se va a mover nada, en la mayoría de los estados de la frontera norte, en Coahuila hay dos, tres municipios, de Nuevo León dos nada más, todo lo demás continúa de la misma mañana”, dijo.

“Todo lo demás continúa de la misma manera. Cómo vamos a cometer la insensatez nosotros de intentar cambiar todo lo que ustedes durante años, porque no fue fácil acostumbrarse a eso, todas las reglas que ustedes fijaron desde siempre. Tenemos que apoyarles y tenemos que respetarles”.

AMLO en la mañanera dijo que el Congreso deberá votar por la iniciativa (Foto: Archivo)

Cabe recordar que se esperaba que esta semana el mandatario federal, AMLO, entregaría al Congreso de la Unión la iniciativa para la eliminación del Horario de Verano, pero como mencionó Adán Augusto, la consejera jurídica tuvo un problema de salud, por lo que se pospuso para la siguiente semana.

AMLO adelantó en la conferencia matutina del miércoles 15 de junio que presentará la iniciativa, dependerá del Congreso. “Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí”, aseguró.

Anteriormente había señalado que era “muy probable” que se eliminara el Horario de Verano y descartó que se fuera a caer la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o que vaya haber una alza en la inflación por poner fin al cambio de horario.

Iniciativa para eliminar el Horario de Verano (Foto: Archivo)

También reafirmó que hay estudios que demuestran que el ahorro por aplicar el Horario de Verano es “mínimo”, además hay estudios que indican que con el cambio de horario hay afectaciones a la salud y “por encima de la salud, nada ni nadie”.

Cabe recordar, que fue el pasado 3 de junio cuando se detalló que la erradicación o conservación de la iniciativa, impulsada en el sexenio del priista Ernesto Zedillo, se definiría con base en los resultados de una encuesta. De ahí la importancia que Andrés Manuel adjudicara a la opinión pública para definir el rumbo de la medida.

En México se impuso el Horario de Verano desde 1996 para ahorrar energía eléctrica a través de un mejor uso de la luz natural. El cambio de horario se aplica en todo el territorio nacional con excepción de los 33 municipios de la franja frontera con Estados Unidos y los estados de Quintana Roo y Sonora.

