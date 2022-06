Tacharon de homofóbico a exalcalde de Hermosillo por invitar a no ver películas con “modas mal intencionadas”

Tacharon de "homofóbico" al ex alcalde del Hermosillo (Fotos: Facebook/Maloro Acosta Gutiérrez)

Lightyear, la última producción de Disney Pixar que se estrenó en cines mexicanos el pasado 16 junio, ha generado mucha polémica entre los políticos mexicanos, quienes han invitado a la ciudadanía a no llevar a sus hijos a ver la historia del guardián especial que se popularizó en Toy Story.

Tal fue el caso de Maloro Acosta Gutiérrez, exalcalde de Hermosillo, Sonara, quien ocupó sus redes sociales para pedirle a los padres de familia que no lleven a sus hijos a ver películas que contengan “modas mal intencionadas”, al mismo tiempo que compartió una imagen que evidenciaría un ideología homofóbica de su parte.

“Cuidemos lo que nuestros hijos ven en las películas, no los confundamos con modas mal intencionadas. ¡Protejamos lo más valioso!”, escribió el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su página oficial de Facebook.

El político acompañó dichas palabras con una ilustración que muestra un padre leyendo junto con sus hijos arriba de una cama, sin embargo, en dicha imagen el hombre sostiene un escudo que impide que un arcoíris toque a los menores. Cabe mencionar que la bandera del orgullo LGBTTI+ es representada por los colores del arcoíris.

Ante ello, usuarios de redes sociales criticaron el mensaje e imagen que compartió el priista: “Vaya manera de decir que es homofóbico”, “Cuidemos lo que nuestros hijos ven en las campañas políticas, no los confundamos con puras mentiras”, “Deberías de protegerlos del ejemplo que les das”, “Enséñeles también a ser justo y correcto, más cuando se es servidor público”.

Quien también fue duramente criticada por externar su postura ante el contenido de la película fue América Rangel, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Lightyear contiene “propaganda de ideología de género” ya que en una de sus escenas se encuentra un beso entre dos mujeres.

“Todos los padres de familia con los que he platicado en estos días me han dicho que NO llevarán a sus hijos a ver ‘Lightyear’ por introducir propaganda de ideología de género. Si en verdad la película fracasa será una tremenda derrota para la izquierda radical”, redactó la panista en su cuenta oficial de Twitter; palabras con las que se convirtió en blanco de críticas por parte de diversas personalidades de los medios de comunicación y la esfera política del país.

Tras la publicación de la panista, Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Genaro Lozano, politólogo y columnista; y Maca Carriedo, conductora de programas de radio y televisión, repudiaron las palabras de América Rangel

“Así piensa la derecha, ¿Qué te sorprende?”, apuntó la morenista.

Mientras tanto, la politóloga Denise Dresser se lanzó contra la integrante de la Comisión Permanente de Acción Nocional, María Paulina Pérez, quien aplaudió “a todos aquellos padres de familia que deciden que ven y que no ven sus hijos” luego de que se estrenara la producción de Disney y Pixar.

Por su parte, la también escritora, de forma irónica, dijo que tenía “razón” y que el progresismo tenía la “culpa” de las parejas homosexuales y de las películas de Pixar.

“Maldito ‘progresismo’ que ‘impuso’ la educación laica, el sufragio universal, el derecho a decidir, el fin del apartheid, la desegregación racial, los derechos humanos, la diversidad sexual, las películas de Pixar, y la paridad de género que llevó a mujeres panistas al poder”, sentenció Denise Dresser en redes.

