Tunden a joven que le regaló una lujosa camioneta a su mamá y después confesó que era una broma: “Con eso no se juega”

Un joven se hizo viral en redes sociales después de mostrar el momento en que quiso sorprender a su mamá con una lujosa camioneta con motivo del día de las madres, pero después la desilusionó al confesarle que sólo era una broma.

La situación fue difundida a través de TikTok donde un joven identificado como George García (@georgegarcia381) mostró el instante que causó gran indignación en los usuarios.

En primera instancia se puede ver a un hombre que le tenía preparada una fiesta su madre. El joven salió de su casa, mientras le tapaba los ojos a a su mamá y la guiaba hacia la supuesta sorpresa. Ya en el exterior de la residencia se puede observar una camioneta de la marca GMC modelo Sierra color blanco que contaba con un enorme moño rosa en el cofre.

“Usted relájese, ma, es una sorpresa que ya tenía desde hace mucho tiempo preparada para usted. Usted se merece esto y más”, se escucha decir al joven.

Por su parte, la madre del muchacho se percibía emocionada y repetía frases como: “Ay, qué emoción” o “Dios mío, ya quiero ver”.

Así, al destaparle la vista, la señora se emocionó de gran manera y rápidamente abrazó a su hijo para agradecerle el detalle que le había obsequiado.

“No lo puedo creer, hijo, gracias. Está bien padre, está bien chida. El mejor regalo que pude haber tenido, hijo, muchísimas gracias. Qué bonito, voy a ser la envidia, hijo. Ya me vi arriba de ella, no, no, no”, señaló casi al borde de las lágrimas.

Ante esto, su hijo le continuó diciendo que era lo que podía ofrecerle por ahora y que estaba muy contento de que le hubiera gustado el regalo.

No obstante, en algún punto del clip, se puede ver que un hombre se le acercó al joven y le mencionó tenía que llevarse la camioneta. Por ello, la celebración se vio interrumpida y el hijo de la señora removió el moño rosa del automóvil.

Al percatarse de la situación, su madre le dijo que por qué hizo eso, a lo que él quitó unos lentes escondidos en el adorno y respondió: “Es que son los lentes, el regalo que lo traigo son los lentes, la camioneta es de mi compa, me hizo el paro pa traerlos”.

El ánimo de la señora rápidamente cambió y, aunque comenzó a reírse mientras su hijo le colocaba los lentes en el rostro, se percibió cierta decepción en el momento.

“Para esa (la camioneta) no me alcanza, no la chingu*s”, concluyó el joven entre risas.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron molestos por la pesada broma que le jugó el usuario a su mamá.

“No me gustó, con eso no se juega... menos con los sentimientos de una madre”. “Broma de muy mal gusto, con una madre no se juega”. “Que pasado de riata, se pasaron. “No podría hacer eso, me mata mi jefita”. “Es mejor una casa que una camioneta así que se devalua muy rápido”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en la caja de comentarios.

