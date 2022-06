AMLO se lanzó contra Va por México por denuncias a ‘corcholatas’ ante el INE: “Tienen malos dirigentes”

El presidente López Obrador criticó a los dirigentes de la coalición opositora (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra la coalición opositora Va por México, la cual está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que los blanquiazules y perredistas denunciaron a funcionarios públicos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el mitin que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México el pasado 12 de junio.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 15 de junio, el Jefe del Ejecutivo aseguró que Va por México tiene “muy malos dirigentes, asesores” luego de que integrantes del PAN y PRD denunciaran ante el órgano electoral a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob) por “actos anticipados de campaña”.

“Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación” declaró López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

PAN y PRD denunciaron a Sheinbaum, Ebrard y a Adán Augusto ante el INE "por actos anticipados de campaña" (Fotos: Cuartoscuro)

Acerca del mitin de Morena que se llevó a cabo a las afueras del Teatro Morelos en el centro de Toluca, Estado de México, el tabasqueño señaló que los mexicanos “están muy despiertos y ya no quieren que dirigentes sin principios, sin ideales” debido a la gran cantidad de mexiquenses que se hicieron presentes.

“La gente quiere que los represente personas con principios con ideales, no politiqueros y, a diferencia que lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”, sentenció el mandatario mexicano.

Ángel Ávila y Víctor Hugo Sondón, representantes del PRD y PAN ante el INE, denunciaron a los presidenciables de Morena frente al órgano electoral por “actos anticipados de campaña” luego de que en el evento del partido guinda, legisladores, militantes y simpatizantes refrendaran su apoyo a cada uno de los funcionarios públicos que estarían compitiendo por convertirse en el candidato a la presidencia de la 4T.

AMLO aseguró que Va por México tiene muy malos dirigentes (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

El PAN solicitó al Instituto tomar las medidas cautelares para suspender de manera inmediata toda la publicidad referente al evento de Morena, mientras tanto, el PRD exigió a Sheinbaum, Ebrard y a Adán Augusto que presenten resultados en sus cargos “porque gracias a los impuestos de los ciudadanos se les paga sus salarios”.

Por otra parte, López Obrador retomó el tema de la moratoria constitucional, misma con la que los dirigentes de Va por México revelaron que sus legisladores no aprobarán cualquier iniciativa de Reforma acción o modificación a la constitución; pues advirtió que seguirá mandando iniciativas al poder Legislativo.

El mitin de Morena en el Edomex se llevó a cabo el pasado domingo 12 de junio (Foto: Twitter/@ohernandezb)

Una de las iniciativas que López Obrador tiene como prioridad de mandar en los próximos días es la que busca dejar atrás el Horario de Verano, debido a que, según sus declaraciones, la ciudadanía aprobó que este fuera eliminado por medio de una encuesta que realizó la Secretaría de Gobernación la semana pasada.

“Voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario la semana próxima porque ya tengo los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente. Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí”, sentenció el tabasqueño. “Está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se quite”, agregó sobre la encuesta que realizó Segob acerca de la eliminación del Horario de Verano.

