“El crimen organizado está matando cada vez más gente, no es que maten más policías”: Alexei Chévez Silveti

El número de crímenes violentos en México va cada vez en aumento. Hay 33 mil asesinatos en promedio con armas de fuego cada año (Foto: Cuartoscuro)

La mañana del pasado jueves 9 de junio, dos agentes de la Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato, fueron atacados a tiros cuando se desplazaban a bordo de un vehículo sedán y se encontraban francos.

La Secretaría de Seguridad Pública del municipio confirmó que los uniformados fueron atacados aproximadamente a las 7 de la mañana en el acceso a la Ciudad Industrial de Irapuato, lugar en el cual el agente identificado como Juan Carlos Cruz Segura, de 39 años, perdió la vida; y su compañera, Ivón “N”, resultó herida.

Ante la pregunta expresa de por qué asesinan a los policías en México, Alexei Chévez Silveti, consultor en temas de seguridad y fuerzas armadas, respondió que no se trata de una problemática exclusiva de los cuerpos policiales, sino de una cuestión generalizada de violencia.

“El número de crímenes violentos en México va cada vez en aumento. Hay 33 mil asesinatos en promedio con armas de fuego cada año. El presidente Andrés Manuel López Obrador suma más homicidios que las administraciones anteriores. No es que maten más policías, en general el crimen organizado está matando cada vez más gente”, consideró Chévez Silveti en entrevista con MeganoticiasMX.

(Foto: Especial)

Para Alexei Chévez, desafortunadamente cuando un grupo criminal tiene en la mira a alguien en específico, se vuelve prácticamente imposible protegerlo porque los criminales actúan como depredadores en busca del momento oportuno. Por ello, advirtió, cuando se presente una amenaza latente contra un policía, lo mejor sería retirarlo del servicio y resguardarlo.

Sin embargo, aseguró que desafortunadamente “este tipo de protocolos, hasta donde yo sé, no existen en ninguna corporación policiaca en México”. Asimismo, señaló que a los policías mexicanos no se les deja llevar su arma de cargo a su casa por un tema de “desconfianza” que se le tiene al policía en el país.

No obstante, señaló, a los policías se les exige que nos protejan cuando están de servicio, “pero nosotros a cambio lo desprotegemos cuando ya no están de servicio”.

Respecto a si es buena idea proteger la identidad de los elementos permitiéndoles que lleven el rostro cubierto cuando están de servicio, como ya se ha implementado en algunas corporaciones, Chévez Silveti respondió que esta práctica ha llevado a un incremento en los abusos de derechos humanos.

“Es un tipo de usanza que se veía en los grupos de operaciones especiales por la naturaleza misma de su trabajo, pero desafortunadamente se fue volviendo cada vez más popular en muchas otras corporaciones. Esto definitivamente no debería de ser así: la imagen que debe tener del policía el ciudadano debe ser de confianza. El 99% de las operaciones que realiza la policía no requiere que tengan el rostro cubierto”, señaló el consultor.

Los zacatecanos confían muy poco en su policía (Foto: SSP-Zacatecas)

Cuestionado sobre la noticia de que al menos tres agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la institución de seguridad con los más altos índices de confianza entre la población, fueron dados de baja por robar uniformes y venderlos al crimen organizado.

El consultor señaló que con ello quedó claro que “ninguna corporación de fuerzas armadas o policías se sustrae a la mano que les estira el crimen organizado”.

Por último, refirió que se le tiene que dar más certeza a la policía y castigar a los agentes que abusan de sus capacidades. “Tenemos que empezar a cambiar los paradigmas, el principal problema de México es la impunidad: mientras un policía pueda robar o extorsionar a una persona, y salir impune, nada va cambiar”.

“Mientras nosotros no volvamos como estado mexicano una prioridad dar con las personas que matan policías, esto no va cambiar. En el momento en que nosotros le demos la importancia que merece al policía, el respeto que merece, y lo obliguemos a ser la policía que queremos, esto no cambiar de la nada”, concluyó.

El Ejército Mexicano y la Policía Municipal durante un operativo de vigilancia en Morelia, Michoacán (Foto: EFE/Iván Villanueva)

De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, de diciembre de 2018 a abril de 2022, cerca de 1,537 policías o expolicías fueron asesinados a lo largo del territorio mexicano, con un promedio de más de un elemento por día.

La mayoría de los efectivos asesinados pertenecían a los mandos municipales, con un total de 810, seguido de los estatales (629) y federales (98). Mientras que en 2019 se registraron 446 asesinatos de policías, en 2020 fueron 524, y un año después la cifra volvió a disminuir ligeramente, con un reporte de 401.

En tanto, en el primer cuatrimestre de este 2022 se reportaron cerca de 122 policías asesinados: 69 municipales; 47 estatales y 6 federales. En Jalisco, particularmente, se registraron 87 desde diciembre de 2018 a abril de 2022, con lo cual se ubicó en la octava posición del mayor número de policías asesinados en toda la República Mexicana.

El primer lugar lo ocupa Guanajuato, con 226, seguido del Estado de México y Chihuahua, con 119 y 104, respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar que en este 2022, Zacatecas es la entidad más letal para los policías estatales y municipales, con 23 agentes asesinados del 1 de enero al 19 de mayo, según datos de Causa en Común.

