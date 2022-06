Olimpia Coral y Zendaya juntas por una misma causa: “la lucha de las mujeres va a cambiar al mundo”

(Twitter: @OlimpiaCMujer)

La activista mexicana Olimpia Coral Melo es la responsable de convertir la violencia y el acoso digital en un delito en México. La ‘Ley Olimpia’, nombrada así por su propio nombre. Ella misma, hace siete años, fue víctima de una ‘pornovenganza’ por parte de su expareja quien compartió contenido sexual explícito de ella sin su consentimiento. Así, desde 2018 se castiga con cárcel a quienes hagan lo que le hicieron a ella. Eso le valió ser considerada una de las 100 personas más influyentes del legendario ranking de la revista Time, en cuya gala asistió como invitada especial donde, según compartió a través de redes sociales, coincidió en los principales puntos de su lucha con distintas personalidades como la icónica actriz Zendaya.

“A mis compañeras latinas, que luchemos, que no nos quedemos calladas. Que el miedo mata, pero también la complicidad de las empresas, de los países donde no se dejan de ver los cuerpos como objetos sexuales”, dijo la activista en la alfombra roja del evento de la publicación, enfatizando que también se debe eliminar el “falso discurso de empoderamiento y estereotipo de belleza, que no hace mujeres a las mujeres”.

En el evento, la mexicana tuvo oportunidad de compartir sus ideas y postura con diversas personalidades. Una de ellas es la actriz Zendaya, famosa por su participación en la saga del Hombre Araña o en la serie de HBO Euphoria. Pero particularmente se ha hecho entrañable para sus seguidores por el mensaje de justicias y equidad con el que se ha manejado durante su carrera.

“La lucha de las mujeres va a cambiar el mundo @Zendaya es increíble. #TIME100″, escribió Olimpia junto a un pequeño clip del momento en que ella y la actriz de tomaban un autorretrato.

De igual manera compatió el momento en que se encontraba con Tarana Burke, la activista por los derechos civiles estadounidense, reconocida por haber fundado el movimiento social Me Too. “Ella es @TaranaBurke Es la fundadora de #MeToo Sí, gracias en gran parte a su influencia, ¡hacemos públicos a nuestros agresores en las redes sociales! #Metoo Los tendederos para denunciar son nuestro camino a la justicia. Cuando nos vimos, fue maravilloso. Debajo del lente de nuestra reacción”.

Y otro de los momentos más emotivos fue cuando se reunió con Amanda Nguyen, quien escribió el artículo en el que la revista anunciaba por qué Olimpia figuraba en su ranking. “La gran @nguyen_amanda Una enorme lucha nos hermana y al fin pude cruzar la frontera para abrazarla. La mejor foto de la noche. “Nuestros cuerpos no son objetos sexuales, #NiPornoNiVenganza’. #LeyOlimpia #LoVirtualEsReal”, indicó la activista en Twitter.

“Melo Cruz y yo somos almas gemelas”, señalaba Amanda Nguyen, escritora del artículo de Olimpia en la afamada revista, “y espero que ella inspire a las personas de todo el mundo no solo a asumir esta causa, sino también a hablar por sí mismas. Puede ser difícil ser un sobreviviente, hablar sobre algo tan personal, pero el impacto de Melo Cruz no solo será significativo en este momento, será recordado en la historia, y la historia está de su lado”.

A la misma Olimpia le sorprendió el alcance que su lucha ha tenido. En una videollamada con Infobae la pionera contaba que este reconocimiento le hacía recordar que luchar vale la pena.

“Que revelarse ante algo que no estás de acuerdo vale a pena. Y que además, tomar una causa cuando a ti te pasa y hacerlo con mucho amor, con otras compañeras, vale la pena. Pero más allá del reconocimiento de la revista, lo siento así porque quien lo hizo (el artículo de su nombramiento) fue una víctima también. Amanda Nguyen es una sobreviviente de violencia sexual que en su país, Estados Unidos, ha logrado también leyes a favor de las víctimas de ese delito. El reconocimiento nos da la oportunidad de hablarle al mundo; que nuestra lucha se traduzca en otros idiomas, llegar a las empresas privadas, tocar a quienes hacen los algoritmos en internet para que hagan conciencia sobre el uso de las tecnologías que tienen como fin el daño a nuestros cuerpos. Hay quienes no lo hacen con dolo, simplemente no saben que está mal. El sistema patriarcal nos hace creer que nuestros cuerpos, como son exhibidos en internet, son para la diversión; como nosotras hicimos sexting, son para que se burlen de nosotras; como nosotras consentimos la intimidad sexual, de manera digital, nos merecemos eso. Espero que cada una de las formas en que se me ha reconocido sirva para ejecutar acciones reales para combatir este tipo de violencia”, comentaba Olimpia.





