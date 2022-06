“Usted y Morena se comportan peor que el viejo PRI”: así respondió Santiago Creel a burlas de AMLO

Santiago Creel Miranda respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador tras burlarse de él (Fotos: Twitter/Cuartoscuro)

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que el mandatario federal se burló del panista por asegurar que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es peor que “el viejo PRI (Partido Revolucionario Institucional)”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador del blanquiazul sostuvo que el jefe del Ejecutivo y su partido se comportan peor que el viejo tricolor de los años 70: “autoritario, clientelar y antidemocrático”.

En el mensaje, el panista cuestionó las burlas de AMLO a la oposición, pues dijo que se ve como “idolatra” al Revolucionario Institucional y hasta “lo quiere imitar”. “En lugar de risa, debería darle vergüenza, el PRI evolucionó, usted no”, agregó.

El legislador del blanquiazul sostuvo que el jefe del Ejecutivo y su partido se comportan peor que el viejo tricolor (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

En otra publicación, Santiago Creel señaló que al presidente López Obrador “le dolió” que la coalición Va por México -integrada por el PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- se mantuviera a la par que Morena en las elecciones del 2021.

“Le dolió que Va Por México se sostuviera. Sus intrigas respiran por la herida de la derrota de su tóxica Reforma Eléctrica, pero también porque sí hay tiro 2024. La ironía es que usted lo reconoció ayer y ahora lo quiere corregir y enmendar con sus burlas, pero ni así le alcanzará”

Además, recordó que el jefe del Ejecutivo no sólo militó en el viejo PRI, sino que fue presidente de ese partido en el estado de Tabasco durante los 80′s, “pero renunció por berrinche cuando no le dieron una candidatura”.

Creel recordó que AMLO no sólo militó en el viejo PRI, sino que fue presidente de ese partido en Tabasco (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

“¿Se le olvidó también el fraude patriótico? ¿Se le olvidó (Manuel) Bartlett? Al parecer usted sí aprendió varias cosas de (Gustavo) Díaz Ordaz - (Luis) Echeverría - (José) López Portillo: quiebra del país, represión, fraudes, sometimiento de la libertad de expresión. ¿Le recuerdo el 68 o me sigo?”, escribió en otro tuit.

Finalmente, Santiago Creel indicó que mientras el presidente López Obrador era “maestro en el en el instituto de formación política del viejo PRI”, él se encontraba denunciando fraudes como observador electoral.

Y es que durante su conferencia matutina de este 9 de junio, el jefe del Ejecutivo pidió mostrar el video en el que Creel Miranda acusa a Regeneración Nacional de usar padrones de programas sociales en las elecciones del pasado 5 de junio, al arremeter contra el partido guinda, el legislador del blanquiazul aseguró que “ni en las peores épocas del PRI” se veía este tipo de actos.

De inmediato, el integrante del blanquiazul se dio cuenta de su error y aseguró que su aliado “ya se democratizó”.

Santiago Creel indicó que López Obrador fue “maestro en el en el instituto de formación política del viejo PRI” (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

“El jefe nacional a los cuervos de la Nación, haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones de los programas sociales. Entonces esto es un ataque a la democracia, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, ya democratizado”, se escucha decir en el audio

Tras reírse del audiovisual, el presidente López Obrador bromeó: “Me dio risa de que hay un video donde está Creel cuestionándonos a nosotros. A ver, búscalo, que está interesante, para los jóvenes (...) Esas machincuepas para tratar de justificar lo injustificable, lo que no se puede aclarar, no se puede explicar, no se puede argumentar. Entonces, yo decía ayer, antier: regresen a los orígenes y les puede ir mejor”.

