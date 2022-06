Chumel Torres aplaudió la crítica de Brozo a AMLO por pactos con el narcotráfico: ”Mucho que aprenderle”

© Cuartoscuro: Moisés Pablo Instagram: @ChumelTorres Captura de pantalla Youtube: Latinus_us

Desde el inicio de su mandato, Andrés Manuel López Obrador se ha enfrentado a múltiples personalidades de la política mexicana, periodistas y analistas que han criticado su mandato, siendo el influencer Chumel Torres y el irreverente payaso Brozo unos de los principales opositores al mandatario tabasqueño. Si bien ambos comparten un sentido del humor similar, el conductor de El Pulso de la República ha admitido que aún tiene mucho (o muchote) que aprenderle al personaje que interpreta Víctor Trujillo.

Las declaraciones del influencer chihuahuense se dan después de que un portal de noticias compartiera la ácida crítica que Brozo realizó al presidente Andrés Manuel López Obrador tras los señalamientos que se han acrecentado en la última semana por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Chumel Torres recuperó el video en donde Brozo expresaba libremente su postura respecto al presidente del país, mismo que logró despertar la admiración del influencer por el trabajo que Víctor Trujillo realiza como analista político, criticando detalladamente y con rigor la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El influencer originario de Chihuahua aplaudió la crítica que Brozo realizó sobre Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

En el material audiovisual que forma parte de la sección que Brozo tiene asignada en el medio Latinus, el irreverente payaso se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto pacto que el mandatario ha establecido con el narcotráfico y que se ha señalado en más de una ocasión durante su administración.

Durante los primeros segundos de su crítica, Brozo ironizó sobre las comparaciones que se han realizado entre el actual gobierno y el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, mismo que se caracterizó por desatar una violenta y sangrienta guerra en contra del crimen organizado. No obstante, señaló que la diferencia entre ambas administraciones son que Andrés Manuel López Obrador emprendió, sin estrategia alguna, lo que el crítico calificó como “un estúpido romance con el narco”.

A la crítica del personaje que interpreta Víctor Trujillo también se sumaron las declaraciones que le mandatario tabasqueño ha realizado sobre cuidar a los delincuentes porque también son seres humanos y, por supuesto, figuró en su discurso el percance que un grupo de prensa tuvo con un convoy armado mientras cubrían la gira de trabajo que el presidente emprendió en el llamado Triángulo Dorado durante las últimas semanas de mayo, el cual Andrés Manuel López Obrador minimizó y aseguró que “no pasaba nada”.

El polémico payaso aseguró que Andrés Manuel López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico (Foto: Instagram de Brozo)

Asimismo, Brozo evidenció que otra de las diferencias entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador es que mientras en el sexenio del panista el pacto con el narcotráfico lo protagonizó el secretario de seguridad Genaro García Luna, en la autodenominada Cuarta Transformación es el mismo presidente de México quien orquestó un tratado con el crimen organizado.

Pero eso no fue todo, en la videocolumna de opinión de Brozo publicada por Latinus, el irreverente payaso se burló de que a pesar del supuesto pacto que el mandatario tabasqueño tiene con el narcotráfico, la incesable ola de violencia sigue permeando muchos de los rincones del país.

“No baja el número de muertos, ese pacto es tan patético porque a pesar de tu entreguismo al protegerlos y no hacerles nada, éstos siguen matando y matándose. Ni siquiera eso te salió”, puntualizó Brozo.

Finalmente, el personaje interpretado por Víctor Trujillo evocó la declaración del presidente de México en donde negó vínculos con el narcotráfico argumentando que él no es Felipe Calderón. Al respecto, Brozo afirmó que efectivamente, él no es el ex mandatario panista, así como tampoco es un Francisco I. Madero, un Lázaro Cárdenas o un Benito Juárez, por lo que se limitó a afirmar que incluso durante sus tres años de gobierno no ha estado a la altura de ser el mismo Andrés Manuel López Obrador.

