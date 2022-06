Carlos Loret de Mola criticó a AMLO tras elecciones estatales: “No solo no sabe perder, tampoco sabe ganar”

Carlos Loret de Mola aseguró que hay motivos detrás de la molestia que Andrés Manuel López Obrador dice tener con el Instituto Nacional Electoral (INE) (Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

El pasado domingo se llevó a cabo una jornada electoral en seis de los 32 estados de la República Mexicana; habitantes de Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes salieron a su casilla más cercana a emitir su voto por él o la candidata que contendían por ganar la gubernatura de sus respectivas entidades.

Afortunadamente, no se presentó ningún incidente grave en el transcurso de la jornada electoral, situación que el periodista Carlos Loret de Mola calificó como “aburrida” en su más reciente columna de opinión para el medio The Washington Post.

A lo largo del texto redactado por el periodista mexicano, Loret de Mola reconoce que fue gracias al Instituto Nacional Electoral (INE) que las elecciones del pasado domingo 5 de junio pudieron llevarse a cabo sin ningún percance y aseguró que dicha situación muestra que la democracia en México se encuentra bastante sana.

No obstante, el exconductor de Televisa evocó las múltiples expresiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado acerca de la democracia en el país, mismas que ha utilizado como argumento para sustentar su iniciativa de realizar una reforma al sistema electoral de México.

Carlos Loret de Mola acusó a Morena de haber jugado sucio durante las elecciones estatales de este 2022 (Foto: Cuartoscuro)

Bajo ese tenor y con 4 de las 6 gubernaturas ganadas por la colación que encabeza el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Loret de Mola aseguró que ahora se volverá más complicado para Andrés Manuel López Obrador argumentar en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que también lo llevó a la presidencia en 2018.

En su columna para The Washington Post, el polémico periodista destacó que pese al triunfo de la bancada guinda, el mandatario tabasqueño diría que la victoria se obtuvo “a pesar del Instituto Nacional Electoral (INE)” y no gracias a la institución, por lo que aseguró que Andrés Manuel López Obrador no solo no sabe perder sino que tampoco sabe ganar.

Asimismo, el ex conductor de Televisa evidenció que tanto el presidente de México como su gabinete fueron quienes jugaron sucio a lo largo de las campañas electorales de las elecciones estatales de este 2022.

Loret de Mola destacó que Andrés Manuel López Obrador realizó campaña durante sus conferencias matutinas, mientras que su gabinete se desmandó de sus responsabilidades para organizar mítines políticos para apoyar a sus candidatos. Asimismo denunció que funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación fueron grabados condicionando la entrega de programas sociales, así como que durante el fin de semana de los comicios hubo operadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) detenidos con dinero y listas electorales.

Carlos Loret de Mola aseguró que AMLO es un riesgo para la democracia (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Fue así como en la columna de opinión de Carlos Loret de Mola publicada por The Washington Post, el periodista aseguró que el verdadero riesgo a la democracia en el país no es nada más ni nada menos que el mismo Andrés Manuel López Obrador.

Para el ex conductor de Televisa, la democracia en México funciona y la prueba está en los comicios que se llevaron a cabo a lo largo del pasado domingo 5 de junio, sin embargo, reconoció que también hay cuestiones por perfeccionar para que el sistema electoral mexicano mejore pero que eso no implica desmantelarlo o quitarle su autonomía.

Carlos Loret de Mola también criticó el desempeño de la oposición en las elecciones estatales de este 2022 (Foto: Instagram@carlosloret)

Adicionalmente, Carlos Loret de Mola criticó el desempeño que la oposición tuvo respecto a las elecciones estatales de este 2022, destacando que en dos de los seis estados no hubo una alianza opositora completa entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Estas elecciones, sostuvo Loret de Mola, fueron una radiografía de la crisis que la oposición debe abordar si planea conquistar la presidencia en 2024.

No obstante, en su columna de opinión para The Washington Post, el periodista mexicano reconoció que la oposición sí puede frenar a Andrés Manuel López Obrador y al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) siempre y cuando se enfoquen en arreglar las heridas que los malos gobiernos del pasado dejaron en la población mexicana.

SEGUIR LEYENDO: