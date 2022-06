Usuarios de vapeadores protestaron frente a la Cofepris

La tarde del 3 de junio las instalaciones de la COFEPRIS se vieron bloqueadas por un grupo de manifestantes que están en contra de la prohibición de los vapeadores.

Unas quinientas personas se manifestaron este viernes afuera de las instalaciones de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en la alcaldía Benito Juárez para pedir a las autoridades que sea removida la alerta emitida para evitar el uso de los vapeadores, las acciones consistieron en corear porras, pancartas con leyendas a favor de su distribución, pegar papeles haciendo alusión a la suspensión simbólica del órganoy bloquear los alrededores del edificio.

En la manifestación, en la que - por supuesto- no faltó el humo de los vapeadores, se podían escuchar consignas como: “aplaudir, aplaudir, cofepris se va a morir”, “Gobierno opresor, respeta mi vapor”, “Regulemos el vapeo ya”, “Yo vapeo, yo voto”, “El vapeo no es tabaco”, “Vapear no es fumar”.

Consumidores de vapeadores se reunieron frente al edificio de la Cofepris mostrando su inconformidad por el decreto fumando en conjunto (Fotos: Twitter/@azucenau)

Los usurarios reclaman que la decisión que prohíbe su distribución fue tomada sin considerar los beneficios para los fumadores y que esto propiciará la venta en el mercado negro. El 31 de mayo se llevó acabo la firma del decreto oficial que entraría en vigor a partir de ese momento el cual especifica la prohibición de venta y comercialización de los cigarros electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, ya que la COFEPRIS informó que el consumo de este producto estaba ocasionando un aumento de personas con problemas pulmonares.

Entre las supuestas ventajas de fumar en vapeador por los manifestantes se mencionó que no amarilla los dientes, no les causa mal olor bucal, es más barato y su durabilidad es potencialmente mayor a la de los cigarros convencionales.

Usuarios con megáfonos daban vida a la manifestación coreando porras a favor del consumo de este producto (Fotos: Twitter/@porticoomx)

Lo que se menciona en el decreto es que queda prohibida la comercialización de este producto dentro de la República y a quien incumpla este mandato se le aplicarán las sanciones necesarias con todo el peso de la ley, ya que además de perjudicar la salud del propio consumidor, hace daño a terceros. Las personas que se reunieron aparte de dar a conocer su inconformidad, fumaron en conjunto durante tres segundos, inundando la calle de humo nocivo para los transeúntes que pasan por el lugar.

Dentro de los manifestantes se encontraban también vendedores los cuales afirmaban que los vaporizadores no son vendidos a niños ni adolescentes, pues este producto va enfocado para el consumo de personas adultas, que si el objetivo principal es que el tabaquismo en México vaya a la baja no solo debería considerarse como nocivo el vape, sino que también deberían tomarse en cuenta las afectaciones que provoca el cigarro normal y tomar medidas más estrictas.

Según un artículo del portal de Ciencia de la UNAM, los vapeadores son dispositivos electrónicos por los que el consumidor inhala nicotina en forma de vapor, y a pesar de no contener esa sustancia tan nociva para la salud, es cierto que tiene componentes que pueden causar daños más severos.

La académica de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Guadalupe Ponciano Rodríguez, dio a conocer que el vapor expulsado por los vapeadores es un aerosol con propilenglicol y glicerina vegetal, los cuales producen irritaciones en las vías respiratorias, además que su formaldehído es un gran causante de cáncer si el producto llega a sufrir de sobrecalentamiento.

La inhalación del mismo llega a provocar desgarros en los tejidos pulmonares y provoca afectaciones en el aparato cardiovascular, aunado a todos esos problemas incrementa las posibilidades de sufrir un infarto o desarrollar tumores pulmonares. En mujeres embarazadas puede provocar durante la gestación malformaciones congénitas.

