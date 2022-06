Qué ropa llevaba puesta Venustiano Carranza el día que lo asesinaron

El INAH conserva la ropa con la que asesinaron al expresidente Venustiano Carranza (Foto: INAH)

Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920. De aquel fatídico día se conservan aún las prendas que el histórico personaje llevaba puestas al momento de su homicidio: un calzoncillo, una camiseta, una camisa, un pantalón, un saco y unas botas.

A más de un siglo de aquella emboscada en Tlaxcalantongo, Puebla, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el encargado de conservar las prendas que cubrieron al expresidente. El resguardo de la indumentaria es relevante debido a que aún contiene información clave del homicidio de este personaje histórico.

Según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el grupo de ocho prendas que portó Venustiano Carranza al momento de su muerte actualmente es resguardado por el INAH en el Museo Casa de Carranza, y se conforma por: la bandera que se confeccionó al momento de su muerte para trasladar el ataúd que protegió su cuerpo del estado de Puebla a la Ciudad de México, un calzoncillo, una camiseta, una camisa, un pantalón, un saco y unas botas.

La ropa no fue lavada tras el fallecimiento de Venustiano Carranza. (Fotos:INAH)

Para verificar el carácter histórico de los objetos, la Secretaría de Cultura y el INAH contaron con el apoyo del Laboratorio de Genética del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO) para confirmar que los vestigios resguardados realmente fueran del político coahuilense.

La verificación partió de pruebas de ADN que analizaron la sangre impregnada en el pantalón y camisa resguardados y la compararon con muestras sanguíneas proporcionadas por Venustiano Carranza Peniche y Rosalía Carranza y Prunes, descendientes del líder revolucionario.

No es la primera vez que el INCIFO brinda sus servicios al proyecto encabezado por el INAH, pues en el año 2017, la institución eliminó microorganismos que propiciaban la contaminación en los objetos históricos.

La ropa únicamente es procesada por expertos en restauración. (Fotos: INAH)

Según la restauradora Dora Méndez, la restauración de la indumentaria aún está en proceso, pues a pesar de que ya se han concluido las acciones dirigidas a la ropa interior, las botas, la insignia patria, el pantalón y el saco, aún queda pendiente la restauración de la camisa debido a su fragilidad.

“Evidentemente recomendaremos modificar la exhibición del conjunto, por ejemplo, con una especie de vitrina portátil específica para la camisa, pues al ser el elemento más delicado, buscamos reducir su manipulación directa…la colección no puede exhibirse de manera permanente, solo temporal, de allí que la programación de su montaje deberá ser dialogada y definida por el Museo Casa de Carranza”, informó Dora Méndez Sánchez.

El saco y el pantalón de Venustiano Carranza ya pasaron por el proceso de conservación. (Fotos: INAH)

A más de un siglo del fallecimiento de este personaje histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el historiador Javier Garciadiego Dantan, ex director de El Colegio de México descartan que el fallecimiento de Venustiano Carranza se deba a un suicidio, pues la evidencia indica que no existen restos de pólvora en la camisa que portó durante sus últimos minutos de vida, y las balas encontradas en su cuerpo no corresponden al mismo calibre.

Su muerte se debió a una emboscada en el estado de Tlaxcalantongo, Puebla tras la traición del general Rodolfo Herrera. Los restos de su cuerpo permanecieron hasta 1942 en el Panteón Civil de Dolores, hasta que posteriormente fueron trasladados al Monumento a la Revolución ubicado en la Ciudad de México.

Según el experto, Venustiano Carranza es el último presidente en funciones que fue asesinado violentamente, y con su fallecimiento significó la conclusión de una etapa revolucionaria que se caracterizó por ser dirigida por personajes de élite.

El revolucionario Venustiano Carranza realizó acciones de relevancia para la historia de México como la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el cinco de febrero de 1917, documento que actualmente rige jurídicamente al país. Respresentó al poder ejecutivo durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1916 y 30 de noviembre de 1920; Y organizó el Ejército Constitucionalista mediante el Plan de Guadalupe.

