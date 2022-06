Fuertes lluvias en la Península de Yucatán por potencial ciclón tropical “Uno”

Turistas recorren la zona de playas en el en el centro de recreo de Cancún, en el estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

El sur y sureste del país seguirá siendo azotadas por fuertes lluvias y ráfagas de viento intensas este viernes 3 de junio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el desarrollo del potencial ciclón tropical Uno provocará tendrá afectaciones sobre los estados de la Península de Yucatán. En las regiones norte, centro y occidente del territorio también se esperan la presencia de precipitaciones.

No obstante, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor de México. Se registrarán temperaturas mínimas de hasta -0º C en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. En contraste, las máximas superarán los 45º C en Baja California, Sonora y Sinaloa, y de hasta 40°C en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío al amanecer. Incremento por la tarde en los nublados con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente vespertino templado a cálido.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 26 a 28°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C.

Península de Baja California: Cielo con nubes dispersas por la mañana y despejado por la tarde, sin lluvia. Ambiente matutino fresco a templado, con bancos de niebla al amanecer sobre la costa oeste. Caluroso a muy caluroso por la tarde.

Pacífico Norte: Cielo despejado la mayor parte del día y sin lluvias en Sonora. Cielo medio nublado por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente matutino fresco a templado y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde con chubascos acompañados de descargas eléctricas en Jalisco y Michoacán, además de lluvias aisladas en Nayarit y Colima. Ambiente fresco a templado por la mañana, con bancos de niebla al amanecer. Cálido a caluroso por la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde, siendo caluroso en el occidente de Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado la mayor parte del día con probabilidad de chubascos en Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino templado, siendo fresco con bancos de niebla al amanecer en zonas altas de Veracruz. Ambiente cálido por la tarde y caluroso en zonas de Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo y lluvias con chubascos en Campeche, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con probabilidad de lluvias fuertes en Chihuahua, Durango y Zacatecas, chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Aguascalientes, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente matutino fresco. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en Puebla y Morelos, además de lluvias aisladas en Guanajuato, todas acompañadas de descargas eléctricas. Sin lluvia en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente matutino fresco y cálido por la tarde.

