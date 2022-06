“Celebran majaderías racistas y clasistas”: Noroña tundió a la oposición por discusión con Lilly Téllez

Fernández Noroña arremetió en contra del bloque opositor tras el enfrentamiento que tuvo con la senadora del PAN, Lilly Téllez (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra del bloque opositor a la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras el enfrentamiento que tuvo con la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, en el Congreso de la Unión.

A través de su cuenta de Twitter, el fiel aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reprochó a la derecha por celebrar las “majaderías racistas y clasistas” que utilizó la senadora del blanquiazul durante su participación en la sesión.

En el mensaje, el petista declaró que la oposición no se da cuenta que con su discurso, muestran su verdadera cara, así como que se encuentran “muy desesperados” ante las elecciones del próximo 5 de junio.

Noroña calificó de “grotesca” la imagen de Lilly Téllez que los legisladores de oposición tomaron para representarse (Foto: Twitter/rnández Noroña @fernandeznorona)

“La derecha, en pleno orgasmo celebrando las majaderías racistas y clasistas. No se dan cuenta de que muestran su verdadera faz. Muy desesperados están”

En otra publicación, Fernández Noroña calificó de “grotesca” la imagen de Lilly Téllez que los legisladores de oposición tomaron para representarse. Y les pidió de manera irónica pensar “un poquito si quieren tener alguna posibilidad de competirnos electoralmente”.

Y es que el pasado 31 de mayo, durante sesión en el Congreso la senadora de Acción Nacional llamó al diputado del PT “changoleón”, y lo acusó, junto a Morena, de ser el “brazo político” del crimen organizado.

Lilly Téllez llamó al diputado del PT “changoleón” (Foto: Cuartoscuro/ Facebook: Lilly Téllez /Twitter: @AndreyGMaya)

“Quero confirmar que el diputado changoleón los está escuchando (…) por favor, explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa, y póngale atención changoleón, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado”

Y agregó: “Usted changoleón, es un delincuente apoyado por el crimen organizado, explíquenle las cochinadas, la violencia que hubo en las elecciones de Sinaloa, cobarde changoleón”.

Como respuesta, Noroña pidió a los “paniaguados” hacer “en lo mejor posible el uso del lenguaje”, pues indicó que es vergonzoso que se utilice a un personaje en situación de calle para insultar a una persona que trabaja los “365 días del año entregado al servicio del pueblo”.

Noroña pidió a los “paniaguados” hacer “en lo mejor posible el uso del lenguaje” (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

“Yo no estoy insultando, estoy utilizando el idioma y es muy claro el significado (de paniaguado), (…) de verdad los pintan de cuerpo completo que usen a una persona que viven en situación de calle para insultar a un legislador, es vergonzoso”, sentenció.

Tras su enfrentamiento, personajes de la política e internautas celebraron que la senadora enfrentara a Fernández Noroña. Tal fue el caso del periodista Pascal Beltrán del Río, quien señaló que “todo lo nefasto que se hace, se regresa inevitablemente”.

“Tan dado a poner apodos, ahora Fernández Noroña tiene uno que evidentemente lo vuelve loco. Y no se lo va a quitar nunca. Ni hablar, así es esto”, sostuvo.

El tuit fue retomado horas más tarde por el petista (Foto: Twitter/rnández Noroña @fernandeznorona)

El tuit fue retomado horas más tarde por el petista, quien lamentó que el periodista celebre las provocaciones llenas de “racismo y clasismo”.

En el mensaje, indicó que los opositores “siguen creyendo que me equiparen con un ser humano en situación de calle me ofende, no entienden que no entienden”.

“Hoy, las reiteradas provocaciones y majaderías a mi persona en la sesión de la Comisión Permanente, demuestra que las encuestas que trae la derecha rumbo a 2024 les están preocupando en serio y a fondo”, escribió el diputado en otra publicación.

