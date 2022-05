Cómo se vio la lluvia de estrellas Tau Hercúlidas desde México

La lluvia de estrellas comenzó la noche del lunes y pudo ser vista durante la madrugada de este martes

La noche del 30 y madrugada del 31 de mayo ocurrió uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año: la lluvia de estrellas Tau Hercúlidas, la cual pudo ser vista en México, así como en otros países del continente.

El evento dejó postales memorables, aunque no cumplió con las ambiciosas expectativas debido a que la velocidad de los cometas no fue la suficiente para llegar a ser una tormenta, sin embargo, tuvieron la intensidad necesaria para impactar la tierra y lograr ser vistos. No obstante, las condiciones climatológicas de algunas zonas del país no permitieron el avistamiento.

El cometa 7.3p/Schwassmann-Wachmann3 fue visto por primera vez por un equipo de astrónomos alemanes en 1930. Hacia 1995 el cometa tuvo una aparición repentina iluminando el cielo para luego explotar. Cada año los fragmentos de la tierra pasan cerca de la tierra a poco más de nueve millones de kilómetros de distancia, con una aproximación a nuestro planeta de 5.4 años. El evento está catalogado como una de las mejores exhibiciones de meteoritos al año, de acuerdo con el portal Space. Incluso, Tau Hercúlidas estaba esperada para ser la lluvia de estrellas más impactante de los últimos 20 años.

El evento fue presenciado en varios puntos del hemisferio (YT/The Virtual Telescope Project)

El primer espectáculo luminoso que dio fue en la década de los 90, cuando se fragmentó en cuatro grandes partes. A su paso por el planeta en 2006, el astro ya se encontraba partido en varias docenas de rocas, según observó el Hubble.

Al rededor del evento se tenían varias expectativas. Por un lado se creía que tras la desintegración del cometa, los fragmentos podrían alcanzar altas velocidades alcanzando la categoría de tormenta de estrellas, aunque había quienes pronosticaban que la velocidad de los trozos del cometa sería tan lenta que pasaría desapercibida.

Si los escombros viajaban a 350 kilómetros por hora, se podría ver la lluvia de estrellas, pero si viajaban más lento los fragmentos del cometa no impactarían con la tierra y por tanto no serían visibles, informó el Director de la Oficina Ambiental de Meteoroides en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA.

Tau Hercúlidas pudo ser vista en una amplia región de Estados Unidos, el centro, sur y este de Canadá, México, América Central y América del Sur, así como una porción occidental del continente africano y de la península Ibérica.

Para poder observar una lluvia de estrellas es necesario estar en un lugar lejos de la contaminación lumínica (Foto: @SkyGuyinVA)

Por su parte, se espera que el próximo gran avistamiento de Tau Hercúlidas ocurra en el 2049, cuando la tierra se vuelva a encontrar con el curso directo de los fragmentos del cometa, generándose una gran colisión.

¿Qué es una lluvia de estrellas?

Los cometas son astros frágiles que se forman gracias al polvo, hielos y materia orgánica que suelen desintegrarse cuando sus órbitas se acercan al sol. Cuando aumenta la temperatura, el gas en su interior se expande y el cometa comienza a fragmentarse. Si la estructura de los cometas se debilita, se desintegra. Los restos de materia que se impactan con la tierra, deshaciéndose en las capas de la atmosfera y provocando estelas de luz, son lo que se conoce como estrellas fugaces. Cuando son múltiples las rocas que golpean la tierra, se le llama lluvia de estrellas; si son miles de fragmentos a gran velocidad, se le nombra tormenta de estrellas.

A las rocas de mayor tamaño que no alcanzan a desintegrarse tras su paso por la atmósfera y logran caer sobre la superficie terrestre, se les llama meteoritos. Estas lluvias de astros reciben el nombre de acuerdo a la constelación de donde parece que provienen aunque no necesariamente sea de ahí su origen.

Una lluvia de estrellas puede ser observada a simple vista, siempre y cuando se mire desde un lugar despejado, de preferencia fuera de la ciudad (Foto: TW @drjamcarlo)

