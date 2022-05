Aprende idiomas con estos cursos gratis de la UNAM

(Getty Images)

Alguna vez, ¿has preferido esperar a que finalice la clase de inglés para poder ir al baño porque no sabes pedir permiso?,¿no te has podido acercar a ese chico o chica de origen francés porque no sabes cómo presentarte?,¿has perdido oportunidades laborales porque no sabes mantener una conversación en italiano? Con este super curso que lanzó la UNAM te aseguro que saldrás al baño, romperás el hielo y alcanzaras un mejor puesto.

El Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) de la UNAM es una plataforma que te permite aprender cuatro idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano de forma autodidacta. Cada idioma está dividido en diferentes unidades de aprendizaje que con constancia, disciplina y esfuerzo lograrás avanzar y ¡en un dos por tres serás bilingüe!

La plataforma y el plan de estudio es muy completo pues podrás encontrar diversas Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA), que te permitirán practicar todo tipos de temas y repasar todos aquellos en los que tengas duda. También cuenta con autoevaluaciones que te permitirán verificar tu avance.

La plataforma se divide en cuatro secciones: Práctica, Evalúate, Aprende y Certifícate. Las dos primeras secciones mencionadas están abiertas para el público en general, mientras que las dos restantes sólo tienen acceso a estudiantes de las facultades de la UNAM inscritas al programa. Cabe señalar que, para una futura certificación, en la plataforma podrás encontrar información y costos de las instituciones que te brindan este documento.

El plan de estudios está desarrollado con base en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, por lo que se recomienda iniciar en el A1. Esto para que refuerces aquellos temas que ya son de tu conocimiento y verifiques aquellos donde tengas dudas para que puedas avanzar y hablar cualquiera de estos idiomas.

Por otro lado, si eres un novato se recomienda que inicies desde el primer tema para que le des un buen seguimiento y no te pierdas alguno. Por ejemplo, si deseas aprender inglés, en la sección “Práctica” podrás encontrar todas las divisiones de acuerdo con este marco, desde A1 hasta B2+.

En cada sección podrás encontrar notitas con cada tema que tienes que aprender. Por ejemplo, el primer tema de inglés en la sección A1 es el Verbo to be: formas afirmativa, negativa, interrogativa. (Primera parte).

Al ingresar a cada tema podrás encontrar la explicación detallada de cada inciso, esto te permitirá comprender cada apartado pues las descripciones son muy claras y vienen con ejemplos. Posteriormente podrás encontrar varias actividades que podrás realizar una y otra vez hasta que te quede claro el tema.

También podrás ampliar tu vocabulario leyendo nuevos textos y aprendiendo estrategias de Lectura, así como las habilidades que se requieren para comprender textos escritos en una lengua diferente al español. La plataforma AVI extiende tu conocimiento a otros sitios brindándote ligas de interés de acuerdo al idioma que estás aprendiendo.

Recuerda que para aprender cualquier lengua extranjera es necesaria mucha paciencia y perseverancia, algunas recomendaciones son: Fijar una hora específica de estudio al día en casa, esto te permitirá aprender ir viendo tus avances al poco a poco. También puedes ayudarte de más material interactivo como videojuegos, cantar y escribir en el idioma que deseas aprender.

Sin duda es una gran oportunidad que la UNAM brinda a todos aquellos interesados en estudiar un nuevo idioma. No te quedes atrás con los idiomas e inscríbete, recuerda que aprender idiomas te abre la puerta a un mundo nuevo.

SEGUIR LEYENDO: