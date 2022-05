Un tráiler que transportaba cervezas se volcó en el Circuito Exterior Mexiquense y se desató rapiña “El pueblo bueno y sabio”

Un tráiler que transportaba cerveza volcó en el kilómetro 48 del Circuito Exterior Mexiquense en el municipio de Ecatepec en el Estados de México, tras lo cual decenas de ciudadanos tomaron cientos de cajas con producto que quedaron intactas después del accidente vial, según pudo verse en videos difundidos este lunes 30 de mayo vía redes sociales

En el video que circula en redes sociales, se aprecia un vehículo de carga amarillo destrozado. A un lado cartones de cerveza de la marca Dos Equis esparcidas por el asfalto, así como personas revisándolas para encontrar recipientes que hayan sobrevivido al impacto.

El accidente presuntamente ocurrió después de que el conductor perdió el control del tráiler en una curva. Foto: Twitter @ChalcoSC

De acuerdo con información de medios locales, el vehículo involucrado en el incidente es un tractocamión Freightliner modelo 2008. Al parecer el conductor perdió el control de la unidad en una curva, por lo cual volcó, y fue trasladado de emergencia por una unidad de la Cruz Roja Mexicana hacia el Hospital Magdalena de las Salinas.

Usuarios de Twitter criticaron los actos de rapiña. Foto: Twitter @IA_NewsSpace

La opinión de usuarios de Twitter se ha dividido entre quienes criticaron fuertemente los actos de rapiña y quienes expresaron que no es tan grave, ya que la mercancía está asegurada ante situaciones de este tipo. Así, se pueden leer comentarios reprobatorios como: “Eso es México, con gente que solo busca aprovecharse de los demás sin importar a quién afecta.”

Pero también algunos que minimizan lo ocurrido, tales como: “Todo está asegurado y he visto cómo hay empresas que cobran el seguro y venden lo que pueden recuperar, o sea que cobran doble” o “No está chido agarrar cosas que no son tuyas, pero en ese caso era merma de la empresa, la carga va asegurada, no hay bronca.”

Además, están quienes reaccionaron con sarcasmo y emitieron tuits como: ¿No estaban ayudando a limpiar la zona, o auxiliar a los afectados” o “El pueblo bueno y sabio”. Así como aquellos que opinaron que la rapiña se debió a que se trataba de cerveza y no otro producto, en ese sentido expresaron: “No fuera un camión de libros porque ahí lo dejan”.

A través de la página oficial de Facebook del Circuito Exterior Mexiquense se informó que hasta las 3 PM aún continuaban las maniobras en el lugar. El post dice: “Continúan labores de mantenimiento a la altura de la incorporación Rio de los Remedios, km 48+800, municipio de Ecatepec. Maneje con precaución. Atienda los señalamientos.”

Cabe mencionar, que en febrero de 2022, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) hizo un llamado a la revisión del circuito, ante los constantes accidentes viales. La organización denunció falta de medidas de seguridad, tramos mal trazados y exceso de velocidad.

Las carreteras mexiquenses han sido escenario de múltiples accidentes viales. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Otra de las vialidades mexiquenses donde ocurren accidentes constantemente es la México-Pachuca. Entre los incidentes más recientes está el choque de unidades de transporte público que dejó diez lesionados y el impacto de un camión de pasajeros en el que resultaron lesionadas más de 20 personas.

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Cabe recordar que el pasado 25 de mayo, un autobús proveniente de Zacatepec, Estado México tuvo un grave percance carretero. El accidente ocurrido en la carretera San Luis Potosí- Zacatecas cobró la vida de siete migrantes, cuya repatriación está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

