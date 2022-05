“Criptoinvierno” congela a Ethereum y cae hasta su peor precio de 2022

Ethereum es una de las criptomonedas más codiciadas del mercado digital (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Ethereum no logra salir del “critpoinvierno”, la crisis que golpeó a varias de las criptomonedas desde principios de mayo, y la cotización de su criptodivisa llegó a su peor precio en lo que va del 2022 durante la madrugada de este viernes 27 de mayo.

Ether, la criptomoneda de ethereum, ya había llegado a su valor más bajo del año hace apenas dos semanas, el pasado jueves 12 de mayo.

Ethereum es una plataforma que permite enviar criptomonedas a cualquier persona por una pequeña comisión, a la vez que ofrece servicios financieros, juegos y aplicaciones que no pueden robar su información o censurar. Para ejecutar la plataforma de ethereum se requiere de su criptomoneda nativa llamada ether e identificada con las siglas ETH, la segunda más importante del mercado digital solo por detrás de bitcoin.

La crisis del ether se da en medio de una actualización en su plataforma, la transición a ethereum 2.0, que cuenta con varias modificaciones siendo la principal la forma en la que se validan las transacciones del ether y con ello ofrecer una mayor velocidad de las transacciones, eficacia energética y seguridad.

En la versión actual es a través de “mineros” que ganaban criptomonedas resolviendo complejos problemas matemáticos, pero gastando mucha energía en el proceso. Ahora no hay “mineros”, sino validadores de transacciones que son seleccionados de acuerdo a cuantas unidades de ether poseen y cuanto tiempo llevan invirtiendo. Este proceso que se conoce como “forging” o “minting”.

El precio del ethereum

Ethereum y bitcoin son las principales criptomonedas del mercado (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El “criptoinvierno” congelo a la criptomoneda de ethereum colocándola en su peor cotización en lo que va del 2022.

La crisis de ethereum comenzó el pasado 5 de mayo, cuando valiendo casi 3 mil dólares por unidad inició su caída, una semana después cayó hasta su valor más bajo en lo que va del año, dos semanas después, este viernes, lo volvió a hacer.

Durante la madrugada de este 27 de mayo, el valor del ether cayó hasta los 1.729,38 dólares por unidad, rompiendo la barrera de los 1.748,3 dólares que había alcanzado el pasado 12 de mayo.

Actualmente, el precio de la criptomoneda del ethereum se ha recompuesto un poco y se cotiza en 1.771,72 dólares por unidad, lo que significa una pérdida del 2.4% en las últimas 24 horas, así como una ligera recuperación de apenas 0.37% en la última hora, más un cambio negativo del 13.65% en esta semana.

Hoy, la criptomoneda se ve lejos de los casi 3 mil dólares por unidad en la que se cotizaba antes de la crisis, ni que decir de su máximo histórico que es de 4,891.70 dólares.

¿Qué es una criptomoneda y cómo funcionan?

Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que no existe físicamente y que usa un cifrado criptográfico para asegurar la integridad en sus transacciones, al tiempo que mantiene un control en la creación de sus nuevas unidades.

El bitcoin fue el primero en ser lanzado al mercado y luego le siguieron otras como Litecoin, Ethereum, Iota, Tether, Cash, Ripple, Decentraland, incluso unas nacidas de memes como Dogecoin.

Las criptomonedas tienen diversos elementos que las hacen únicas: el no estar controladas por ninguna institución, no requerir de intermediarios en las transacciones y usar bloques contables (blockchain) para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar los fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios (mineros), permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Aunque podría ser una paradoja, a su vez las criptomonedas garantizan seguridad a sus mineros en cuanto a la red en la que se sitúa (entramado) y que implica el manejo de algoritmos. Además, el romper esta seguridad es posible pero no tan fácil de lograr, pues quien lo llegara a intentar tendría que contar con una potencia computacional superior incluso a la que tiene el mismo Google.

¿Cómo conseguir criptomonedas?

FOTO DE ARCHIVO: Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador en esta imagen de ilustración tomada el 14 de febrero de 2018. REUTERS/Dado Ruvic

Para adquirirlas se puede hacer la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos únicamente guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.