“Tenemos nuestros trucos”, Diaz-Canel y Maduro lanzaron sorpresa antes de la Cumbre de las Américas

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Nicolas Maduro de Venezuela y Miguel Diaz-Canel. (FOTO: Zurimar Campos/Miraflores Palace/Handout via REUTERS )

Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba, anunció este miércoles por la noche que de ningún modo asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en los Estados Unidos el próximo mes de junio y pero advirtió que la voz de su país se hará escuchar en el evento.

Además, Nicolás Maduro, de Venezuela, adelantó que tienen preparada una sorpresa para esta reunión de Jefes de Estado: “Hagan lo que hagan la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua llegará a Los Ángeles, allí estaremos con nuestra verdad, tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto”.

El dictador cubano agradeció la posición de los países que levantaron la voz contra las exclusiones, como el caso del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta en Twitter, dijo “compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad” y remarcó que de alguna manera la voz de su gobierno se escuchará en Los Ángeles.

Madrugan a EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el martes que Estados Unidos incurre en la "discriminación" de "pueblos enteros" ante la inminente exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. (FOTO: Twitter)

Por su parte, el autócrata, Nicolás Maduro, expuso: “Llevamos las banderas de Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel y de Chávez, y la vamos a seguir llevando con mucho orgullo”.

Por ello, los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua convocaron por sorpresa, para este viernes 27 de mayo, un foro regional aliado, es decir a solo diez días de la Cumbre de las Américas en la que Estados Unidos será el país anfitrión del 6 al 10 de junio.

Así, la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sesionará en La Habana, supone un nuevo episodio dentro de las tensiones entre estos tres países y Estados Unidos.

Los líderes de la ALBA “compartirán estrategias de desarrollo comunes” y “analizarán la situación política regional”, indicó en un escueto comunicado el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

El punto de política regional hace referencia a la situación creada en torno a la Cumbre de las Américas, el asunto que está copando la actualidad política regional desde hace días y opacando los preparativos de una reunión que pretendía hablar de migración, desarrollo económico y cambio climático.

Tensión con el gobierno de Biden

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel anunció el miércoles que "en ningún caso" asistirá a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, luego de que varios mandatarios advirtieron que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela son excluidos. (FOTO: Twitter)

Desde enero el gobierno del presidente Joe Biden ha venido señalando que el “compromiso” con la democracia sería el factor que decidiría quien sería invitado a esa cumbre que se realizará el mes próximo.

Tras el amago de varios mandatarios de no participar, esta semana Estados Unidos señaló que buscaba encontrar formas de que los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieran representados en la cumbre, que se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había dicho en Managua desde mediados de mayo que no le interesa participar. “Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa (...) esa cumbre no enaltece a nadie”.

Otros países latinoamericanos, como Chile, Argentina, Panamá y Honduras, también mostraron su rechazo a la exclusión de países de la región, pero indicaron que participarían.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández aún está considerando si acepta la invitación para acudir al evento.

