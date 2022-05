Elecciones 2022: Monreal aseguró que Morena no violó la ley al respaldar a Américo Villarreal en el Senado

Ricardo Monreal aseguró que el partido no violó la ley tras realizar un mitin donde se respaldó la candidatura de Américo Villarreal (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el partido no violó la ley tras realizar un mitin en las instalaciones de la Cámara, donde se respaldó la candidatura de Américo Villarreal, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas.

En entrevista con medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que el pasado lunes 23 de mayo Villarreal, “un senador con licencia”, lo visitó en la Cámara alta para denunciar cómo la administración de Tamaulipas está incurriendo en irregularidades.

“Un senador con licencia, que no deja de ser integrante del Senado, me visitó y se convocaron entre senadores, no hubo convocatoria previa, no hubo convocatoria pública, y sólo se escuchó la denuncia, contra un gobierno que está incurriendo en irregularidades, donde hay persecución, detenciones arbitrarias, órdenes de aprehensión”, manifestó Monreal Ávila.

Monreal declaró que en la Cámara alta “todos hacen política” (REUTERS/Carlos Jasso)

Al ser cuestionado sobre si se violó la ley por ser un acto público realizado en el Senado, el coordinador de Morena declaró que no, ya que en la Cámara alta “todos hacen política”, además de que no se destinó ningún recurso público ni se llamó a la promoción de voto.

“Aquí en el Senado todos hacen política, hasta VOX ha estado haciendo política (…) pero no se refirió a nada de eso, hay una denuncia legal sobre un gobierno que está actuando arbitrariamente. No hay ningún recurso desviado, no hay ningún asunto que viole la ley. Hay precedente de otros eventos que han estado aquí de otros partidos”

Finalmente, Ricardo Monreal sostuvo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que defina si los senadores morenistas incurrieron o no en violaciones a la Ley Electoral por el evento.

Ricardo Monreal sostuvo que será el TEPJF el que defina si los senadores incurrieron o no en violaciones (Foto: Twitter / @kenialopezr)

“Es la autoridad la que va a definir, nos sometemos a la ley, siempre, nos vamos a someter sin distingo a la ley”, concluyó.

Cabe señalar que tras el respaldo de los legisladores morenistas a Américo Villarreal, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentará las denuncias correspondientes ante el uso de los recursos públicos del Senado a favor de los candidatos de Morena y la intromisión del crimen organizado en la elección de Tamaulipas.

“Exigimos que el candidato a gobernador de Morena enfrente los procesos judiciales correspondientes y que tanto los integrantes del gabinete federal como los senadores de Morena dejen de intervenir en la elección a gobernador de Tamaulipas”, manifestó.

Los legisladores destacaron que lo que más ha abundado en la campaña de Tamaulipas son las evidencias que prueban la relación del candidato morenista con el crimen organizado (Foto: Cuartoscuro)

En conferencia de prensa, los legisladores destacaron que lo que más ha abundado en la campaña de Tamaulipas son las evidencias que prueban la relación del candidato morenista con el crimen organizado.

“Las pruebas realmente hunden a Morena, a su candidato en Tamaulipas, a su dirigente, alcaldes de ciudades importantes de esa entidad, los pleitos que hoy tienen y las denuncias que generaron todo este escándalo nacional y ya internacional, tiene que ver con el origen con pleito entre ellos mismos, entre los de Morena que se descalificaron unos a otros cuando contendían por la titularidad de la candidatura al gobierno de Tamaulipas”, señaló por su parte el coordinador de la bancada blanquiazul, Julen Rementería del Puerto.

Mientras que la senadora Kenia López Rabadán destacó que se “pagaron vuelos de medio centenar de senadoras y senadores para venir aquí a hacer un show ilegal que ni trascendió, y trascendió para mal”.

