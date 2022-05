Jessica Becerril fue encontrada con vida, familia no puede dar detalles para resguardar su seguridad

La mujer de 44 años había desaparecido el pasado 16 de mayo (Foto: CDMX)

Familiares de Jessica Becerril Jiménez informaron que la mujer de 44 años fue localizada con vida después de haber desaparecido el pasado 16 de mayo en la zona de Coapa de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, por lo cual sus familiares emprendieron una campaña para su ubicación.

La hermana de la víctima, Edith, aseguró mediante redes sociales que Jessica regresó con sus seres queridos el pasado sábado 21 de mayo, un día después de que las autoridades de la Ciudad de México emitieran una alerta por su desaparición.

“A todas las personas que se unieron en un trabajo arduo para localizar a mi hermana… Quiero agradecerles infinitamente de todo corazón su cariño, su apoyo incondicional y sus oraciones”, manifestó mediante su cuenta de Facebook.

De la misma forma dio a conocer que “Ella se encuentra bien, que es lo más importante”, pero “por motivos de seguridad no podemos dar detalles”, pues se presume que las autoridades aún siguen investigando los hechos, pues la mujer de 44 años aún se encuentra bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

La Fiscalía capitalina aun se encuentra realizando las investigaciones por el caso (Foto: Google maps)

El teléfono celular de Jessica fue encontrado por agentes de la Fiscalía capitalina en la colonia San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan, y se desconoce si haya sido en la misma zona en la cual la víctima fue ubicada.

Por su parte, la empresa de taxi por aplicación que dio servicio a la mujer antes de su desaparición manifestó que el viaje fue concluido sin ningún tipo de incidente, e incluso la usuaria otorgó una calificación de cinco estrellas al conductor, por lo que los presuntos delitos en su contra habrían ocurrido después del viaje, según lo informado por DiDi México.

Los familiares de Jessica informaron en una entrevista para Milenio que interpondrán denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina por los delitos que resulten después de las investigaciones emprendidas por las autoridades, de los cuales no proporcionaron mayor información.

La hija de Jessica denunció su desaparición el pasado 16 de mayo, día en el cual alrededor de las 11 de la mañana abordó un taxi por aplicación alrededor de las en la calle Colegio de Minería, en la colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios.

Los familiares de Jessica no dieron mayores detalles de su caso (Foto: Twitter@LicDanny)

Sus familiares declararon desconocer el lugar de destino de la mujer, además de asegurar que perdieron contacto con ella después de ser informados de abordar el taxi por aplicación que previamente había solicitado.

En una entrevista con Telediario, Sheila Natalia Barragán, hija de Jessica, manifestó su preocupación ante la desaparición de su madre, pues aseguró que “La verdad como están las cosas, no sé si fue un secuestro, no sé si fue bajando del Didi o que otra persona le haya hecho daño. La verdad no tenemos claro qué fue lo que pasó”,

Por su parte, DiDi aseguró que dentro de su aplicación funcionan “Múltiples modelos de inteligencia artificial que trabajan dentro de la app 25/7 para prevenir incidentes. Por ejemplo, si una pasajera pide un viaje y cumple con ciertas características, como que sea de noche, se le asigna automáticamente un conductor experimentado con un alto puntaje en estrellas y de mayor antigüedad para que viaje tranquila”.

La Fiscalía capitalina informó que atendería la denuncia por desaparición después de recibir la denuncia por los hechos por parte de los familiares de Jessica, en las cuales la empresa de transporte por aplicación participó coadyuvando con las autoridades.

