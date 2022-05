“El PRI también lo hacía”: el irónico comentario de Denise Dresser contra AMLO por casa de directiva de Pemex

La politóloga es una de las más férreas criticas de la admnistración de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que se diera a conocer que Carmelina Esquer, quien dirige la filial Pemex Procurement International (PPI) en Houston, Texas, adquirió una propiedad valuada en millones de pesos.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde usualmente comparte su descontento hacia la administración de López Obrador, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a la presidencia de México, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): la escritora descalificó que el mandatario mexicano catalogara a la residencia como “modesta”.

“Ataques y ataques: ahora sale de una hija de Alejandro Esquer (…) que es una gente de primera, es mi secretario particular, y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston, y compró una casa, un departamento, pero modesto”, fueron las palabras con las que López Obrador defendió a la titular de PPI.

Ante ello, Dresser escribió: “Es una casa modesta en Houston. Es una campaña en nuestra contra. Aunque sea hija de mi secretario particular y no tenga experiencia en el sector, no es nepotismo. El PRI también lo hacía y peor. Es culpa del neoliberalismo”.

La escritora arremetió contra AMLO por casa en Houston de Carmelina Esquer (Foto: Twitter)

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la hija de Alejandro Esquer, secretario particular del López Obrador, adquirió una propiedad valuada en 400 mil dólares (aproximadamente unos 8 millones de pesos), en Houston, Texas, a solo 15 minutos de la casa en la denominada “Casa Gris”, en donde vivía José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, se pudo dar a conocer, gracias a una fuente que colaboró con MCCI, que el sueldo mensual de Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción superior a la del presidente de México.

Asimismo, el reportaje de MCCI señaló que en su declaración patrimonial de 2020, la funcionaria reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos.

La residencia que adquirió Carmelina Esquer tiene un costó de millones de dólares (Foto: Google)

Según la organización, el inmueble se habría vendido en 326 mil 090 dólares, de acuerdo con la información registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces. Sin embargo, diversos sitios especializados inmobiliarios, como Realtor, Zillow y Redfin, arrojan que el valor comercial actual de la casa va de los 404 mil a los 431 mil dólares.

La residencia de dos pisos cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, cocina abierta, estancia, cuarto de juegos y patio trasero, según la descripción que aparece en sitios de bienes raíces, que incluye planos de la distribución interior.

Carmelina Esquer es hija del secretario particular de AMLO (Foto: Especial)

Cabe mencionar que Carmelina Esquer llegó a la dirección de esta filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) aún cuando carece de experiencia en el sector petrolero, sin embargo, desde esta posición ha instrumentado contratos millonarios con empresas internacionales como Baker Hughes y Vitol, pero esta información no ha sido transparentada públicamente, según lo reportado por Verónica Ayala, autora del reportaje.

Y es que pareciera que los integrantes de la 4T han desprendido una fijación por Houston, situación que desencadenó el primogénito del presidente López Obrador ya que fue al primero que se le conoció que habitó una lujosa residencia en dicho estado estadounidense, la cual perteneció a un alto ejecutivo de Baker Hughes.

