Pare de sufrir, se renovaron 46 escaleras eléctricas en cinco líneas del Metro

Con estas escaleras se tiene un funcionamiento del 97 por ciento de los equipos. Foto: Facebook/ Metro

El director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, informó sobre las nuevas escaleras eléctricas que ya se encuentran en funcionamiento para los usuarios. En total se renovaron 46 que tenían más de 30 años de antigüedad en las Líneas 3, 4, 7, 8 y 9.

Fue a través de una conferencia de prensa realizada en la estación Auditorio de la Línea 7 donde el titular del transporte colectivo calificó como “inversión sin precedentes en la presente administración del Metro”, puesto que se asignaron 270 millones de pesos para renovar los 46 equipos.

Tan solo en la Línea 7 se renovaron 22 equipos nuevos distribuidos en las estaciones Auditorio, Barranca del Muerto, Mixcoac, Polanco, Tacubaya. En total la línea recorre 18 kilómetros con 784 metros y tiene 14 estaciones. De acuerdo con Calderón Aguilera se beneficiará a 218 mil usuarios diarios que utilizan esta Línea.

Con las nuevas escaleras se beneficiará a 218 mil usuarios diarios que utilizan la Línea 7 del Metro. Foto: Facebook/ Metro

Calderón Aguilera mencionó que también se colocaron en la estación Copilco y Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3, en la Línea 4 en las estaciones Santa Anita y Consulado, en la Línea 8 estaciones como Chabacano y Salto del Agua y en la Línea 9 en Centro Médico, Chabacano, Tacubaya.

“Destaca el conjunto Tacubaya donde se renovaron 14 escaleras, nueve en la Línea 7 y cinco en la Línea 9. Como se sabe, Tacubaya es una de las estaciones con mayor profundidad en el sistema y el requerimiento de escaleras era muy necesario. En la Línea 9 se movilizan en conjunto 54 mil usuarios diariamente”.

De igual manera hizo un llamado a que los usuarios las cuiden ya que “son de ellos”, pues son para su beneficio. “Por favor le den un uso adecuado”, pidió. Recalcó también la importancia de mantener el sentido de las escaleras y tomar de la mano a los menores.

Las escaleras fueron puestas en donde más se necesitaban según el titular del Metro. Foto: Facebook/ Metro

A través de un comunicado el Metro dio a conocer que con esta renovación se mantiene un porcentaje de 97 por ciento de equipos en funcionamiento, denominando esto como algo “histórico” puesto que para el final de 2018 se tenían 57 equipos fuera de servicio.

Además declaró que la meta de la administración actual del metro es mantener el 97 por ciento de escaleras en funcionamiento, lo que equivale a 467 equipos de diferentes tipos mientras que el tres por ciento restante que equivale a 17 escaleras será el porcentaje que se encontrarán en mantenimiento preventivo o refaccionamiento.

El titular afirmó: “Antes de esta administración encontramos que en promedio estaba fuera de operación entre el 12 y 15 por ciento de las escaleras, esto significa 57 escaleras que no estaban funcionando cotidianamente”. Declaró también que los equipos renovados se colocaron en las líneas donde más lo requerían.

El metro hizo un llamado a lo usuarios para que cuidaran de las nuevas instalaciones.

“El llamado del Metro es a utilizar de forma correcta las escaleras eléctricas: sujetarse en las bardas, respetar el sentido del viaje, tomar de la mano a menores, amarrar los cordones de los zapatos, evitar el mal uso del interruptor de funcionamiento, así como no saltar, no correr y no caminar sobre la escalera porque genera desgaste en los peldaños y avería en todo su sistema”, informó el Metro.

