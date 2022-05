Doli Pocket se hizo viral luego de que nadie acudiera a su fiesta; tenía dos pasteles para celebrar

(Foto: Instram/@mylittle.doli)

Las celebraciones de cumpleaños pueden ser una día para que los seres queridos del expresen su amor y felicitaciones; sin embargo las cosas no siempre salen como fueron previstas.

Este es el caso de la joven de nombre de usuario, Doli Pocket, una cumpleañera que se hizo viral luego de que solo su novio y su mamá acudieron a su fiesta.

Con dos pasteles, varias pizzas y solo dos acompañantes, la joven quiso desahogar su tristeza en una publicación dentro de un grupo de facebook en el que posteó dos fotos, una con su mamá y otra sola, en un espacio con dos pasteles decorado con globos y brillantes tiritas de color rosa metalico.

“Lo siento, pero ya ni siquiera tengo con quien desahogarme, hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, solo vino mi novio que me alegró el día, pero invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció” expresó el pasado 9 de mayo.

Luego de poco más de una semana, dicho post tiene alrededor de 109 mil reacciones y 3 mil 400 comentarios.

“(...) varios salieron de pda ayer, otrxs ni vieron o contestaron las invitaciones, otros incluso confirmaron asistencia, entiendo que varios tenían cosas que hacer, pero duele. (...)”

“Es normal, pero enserio duele, mi mami incluso decoro, hizo varias pizzas y 2 pasteles para que todo mundo alcanzará, me siento horrible por no ser suficiente para ser amiga de alguien, sé que el post será ignorado, pero enserio necesitaba desahogarme”

Y es que tras sus palabras, muchos usuarios de la red social comenzaron a expresar sus felicitaciones y mejores deseos, mandaron abrazos y le aseguraron que “no estaba sola” y que si les hubieran invitado, aún sin conocerla, habían acudido a su celebración.

“Desde Chile te busque por la publicación me siento identificada, lo bueno es que tienes a tu mamita que es lo.mas hermoso que te puede regalar la vida un abrazo y bendiciones desde Chile” o “Sentí algo de tristeza al leer tu historia , me identifico contigo porque he pasado decepciones así, pero de corazón te deseo un lindo cumpleaños aunque no tenga el gusto de conocerte”, son algunos de los comentarios que la gente dejo para Doli.

Cabe señalar, que como de costumbre, no faltaron los comentarios antipáticos e incluso hostiles por parte de los internautas, sin embargo, fueron más las palabras de ánimo.

Días después, la joven a la que ya le habían dedicado varios buenos deseos, declaró posteriormente que no le había incomodado su viralización en redes “es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente” dijo en su cuenta.

A la par buscó aclarar que lo que había hecho “No fue para llamar la atención”, sino para apoyar a quienes hayan pasado por lo mismo.

“Es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente”

Además, en su cuenta de instagran también agradecio a su mamá por su apoyo y por estar a su lado “gracias por ser mi mejor amiga y la mamá más maravillosa que pude haber tenido en esta vida”.

Esta historia no es una de las primeras en las que alguien se hace viral por la falta de invitados en su cumpleaños, en febrero de este año, una joven contó su experiencia en el día de su celebración, la cual organizó en un bar a donde ninguno de sus amigos acudió.

