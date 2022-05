Zuleyma viajó con su novio a Querétaro; él alertó su desaparición, pero la hallaron muerta un mes después en Michoacán

Zuleyma, de 29 años, estuvo desaparecida por casi un mes. (Foto: Facebook / Víctimas de Feminicidio y Desaparición de Mujeres)

Zuleyma Zaret Contreras (29 años) desapareció el 15 de abril pasado tras haber salido de Toluca, Estado de México (Edomex) para realizar un viaje junto a su entonces pareja rumbo a Querétaro. Un mes después, colectivos feministas y medios locales confirmaron su muerte luego de que su cuerpo fuera hallado en Zinapécuaro, Michoacán.

Fue en la noche de aquel viernes cuando familiares recibieron una llamada de su entonces acompañante quien les alertó de la desaparición: según su testimonio, Zuly había descendido del vehículo en medio de la carretera tras sostener una discusión. Desde entonces, la familia no tuvo más contacto con ninguno de los dos.

“Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía que Zuleyma iba a salir ese día”, declaró la madre, María del Pilar, según El Universal.

De acuerdo a información compartida mediante la cuenta Buscando a Zuly, en Twitter, la pareja se trasladaba en un Chrysler Neon color blanco, con vidrios polarizados y rines deportivos.

Familiares brindaron detalles de la desaparición y del vehículo donde Zuly se trasladaba junto a su pareja rumbo a Querétaro. (Foto: captura de pantalla / Twitter @BuscandoaZuly)

Fue así que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la Alerta Odisea para dar con el paradero de Zuly. Mientras que familiares de la víctima emprendieron acciones individuales con pancartas, carteles y recorridos en nosocomios y Servicio Médico Forense (SEMEFOS) del estado.

Sin embargo, pese a casi un mes de exhaustivas búsquedas, la también madre fue hallada sin vida el pasado jueves, 12 de mayo, en un terreno de la población de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Así lo confirmaron varios colectivos feministas y medios locales el 14 de mayo pasado, luego que autoridades municipales notificaran que habitantes de la localidad encontraron un cuerpo sin vida y con avanzado estado de putrefacción.

Pese a que la identidad de la víctima fue inicialmente decretada como desconocida, la vestimenta coincidía con las reportadas en la ficha de búsqueda de Zuly: una blusa rosa y un short azul. No obstante, se omitieron detalles de la posible causa de muerte.

Familiares y amigos de Zuleyma pidieron justicia y desearon descanso eterno a quien llamaban "Zuly" de cariño. (Foto: Facebook / Dian Alfaro)

Por su parte, algunos familiares y amigos de Zuly expresaron en sus redes sociales la frustración por la indiferencia de las autoridades mexiquenses quienes, ante la presión por rendir cuentas, sólo pedían “que esperemos, que están trabajando”.

Así lo expresaron, de igual manera, a través de una imagen ilustrativa con una reflexión en la cual se lee: “La muerte es la parte más difícil de la vida, no para los que pasan, sino para los que quedan atrás en esta ocasión con necesidad de justicia para ti, mi querida Zuly”.

“No cabe tanto dolor, tanta impotencia. A la vez hay un gran vacío e incertidumbre. Faltan leyes, falta empatía, faltan recursos, falta preparación... pero sobre todo, nos falta una más. Nos falta Zuly”, escribió Diego López, posible esposo de la hermana de Zuleyma, Karen.

En tanto, una posible amiga de la víctima, de usuario Gabriela Aguilar, envió sus condolencias y deseó eterno descanso a quien llamaba comichi de cariño: “Wey, no te tocaba. Tu jamás hubieras dejado a tu mamá, no hubieras querido dejar a tu hijo y estoy segura que diste todo de ti por no irte. Me dueles comichi.

Te quiero mucho. Espero que mi mami te abrace bien fuerte y que Dios te ayude a descansar. No te merecías esto”.

Hasta el momento, ni la FGJEM, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, se han pronunciado al respecto. En tanto, la pareja de la joven se encuentra desaparecido.

