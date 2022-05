“Aquí esta la verdad de la Línea 12 del Metro”: Vicente Fox respaldó la versión de Miguel Ángel Mancera

El expresidente de México, Vicento Fox Quesada (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006) arremetió este domingo en contra de la versión oficial del gobierno de la Ciudad de México, sobre la tragedia ocurrida hace un año en la Línea 12, cuando un tramo de la vía se vino abajo, ocasionando la muerte de 26 personas.

“Aquí esta la verdad de la Línea 12 del Metro. Tu juzga y decide!!”, publicó en un tuit acampañado de la entrevista que el exjefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, tuvo con el publicista Carlos Alazraki, quien desde su canal Atypical Te Ve en Youtube se ha caracterizado por sus duras críticas hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese diálogo, el ahora senador perredista reveló el estado en el que recibió a la Línea 12 del Metro cuando se convirtió en Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, de su predecesor Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), asegurando que a su llegada a la jefatura de gobierno el problema que detectaron diversas empresas extranjeras en la llamada Línea Dorada radicaba entre los rieles y las ruedas, ya que, según sus declaraciones, no embonaban de manera correcta.

Mancera destacó que después del primer análisis de los expertos, se le informó que la Línea 12 se podría descarrilar, por lo que decidió parar su funcionalidad por más de un año. Aunado a ello, señaló que el Comité de Riesgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro “firmó una minuta de un acta en la que se estableció que de continuar así, hay un grave riesgo para la operación”.

Sobre al trágico colapso que se dio en el tramo elevado Mancera dijo: “Lo que nos han reprochada a nosotros o lo que nos quieren decir que nosotros tuvimos la culpa que porque le pusimos más peso cuando se reparó porque le cambiamos algo que se llama balasto, uno que nos dijeron los expertos, pero el punto que no han observado es que el tramo donde se cayó nosotros no le pusimos balasto, o sea, ese tramo no se tocó”.

(Foto: Twitter/@ManceraMiguelMX)

En tanto, esta semana se presentó una polémica luego de que el gobierno capitalino, actualmente encabezado por Claudia Sheinmbaum, denunció el miércoles presuntas inconsistencias en los peritajes que realizó la empresa noruega DNV para esclarecer las causas del colapso de un tramo del Metro pcurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 fallecidos y decenas de heridos.

Tras el accidente, DNV entregó dos avances sobre sus investigaciones que apuntaban a errores en el diseño original de la obra, que fue inaugurada en 2012, cuando Marcelo Ebrard, actual canciller de México, era el alcalde.

DNV también mencionaba la falta de mantenimiento en la vía como una de las razones detrás del colapso.

Esa falta de mantenimiento apuntaba a una responsabilidad del gobierno de la actual alcaldesa, Claudia Sheinbaum, quien pertenece al partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es una de las principales aspirantes a sucederle.

Toma panorámica de la “zona cero” en donde hoy se cumple un año del desplome de una trabe del metro de la Línea 12 en donde 26 personas perdieron la vida y 98 más resultaron lesionados (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Sheinbaum había adelantado que su gobierno no aceptaría el informe final de la consultora al acusar que estaba “mal hecho” y que era “utilizado con fines políticos”.

López Obrador salió precisamente el miércoles a respaldar a Claudia Sheinbaum al asegurar que “es una mujer íntegra y honesta”, que “está siendo sometida a fuertes presiones”.

Tras el accidente, el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la constructora que edificó la mayor parte del tramo accidentado, se comprometió a pagar su reconstrucción.

El metro de Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo con una extensión de 226 km.

Por su parte, la empresa con sede en Noruega se pronunció respecto a las descalificaciones en contra de su tercer informe, al sostener que los peritajes fueron elaborados por un equipo internacional de expertos, con estricta metodología y procedimientos internos de calidad y revisión, cumpliendo con los requisitos contractuales acordados con el gobierno que encabeza la morenista.









