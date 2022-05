Xóchitl Gálvez le pidió a AMLO optar por energías limpias: “El autoritario no entiende”

(Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, se ha mostrado a favor de las energías renovables, mismas que defendió durante el periodo en el que se votó la polémica Reforma Eléctrica, la cual, según la oposición, privilegiaría los combustibles fósiles.

Por ello, en esta ocasión, la legisladora blanquiazul le envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por medio de su cuenta oficial de Twitter, para pedirle no estancarse en el pasado y optar por energías renovables para México.

Esta petición llegó después de que el pasado 11 de mayo, durante una conferencia de prensa matutina, el tabasqueño recordó cuando Gálvez Ruiz estaba a favor de la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo, hace 12 años, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

“Vi una declaración de Xóchitl Gálvez, cuando la refinería en Tula y ella dice que no hicieron nada, la barda nada más”, recordó el tabasqueño debido a la postura de la panista a favor de las energías limpias.

Por ello, Xóchitl Gálvez realizó un video el cual aseguró que “el autoritario no entiende”, frase con la cual se refirió a AMLO y su gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el cual, dijo Gálvez Ruiz, debe entender y no aferrarse al pasado en materia energética.

Sobre su mención en la “mañanera” refirió que hace 12 años, cuando dio su declaración a favor de la refinería de Calderón creía que era una buena idea y una oportunidad, pues debido a su diseño se pretendía dejar de producir combustóleo.

Para argumentar su pensamiento, aseguró que en el mismo lapso en el que ella cambió de opinión dejaron de existir todos los centros de renta de películas y los mensajes SMS, aunque también llegaron los autos eléctricos, los cuales eran impensables hace 12 años.

De esta manera, exhortó a López Obrador a entender las modificaciones que se gestan en el mundo. Además, resaltó que el tiempo sigue su marcha, y con él se van todas las oportunidades que pudo tomar para cambiar la manera de producir energía en México.

“Ojalá, señor presidente, entendiera que el mundo cambia y no debemos anclarnos al pasado. Recuerde que el tiempo pasa y las oportunidades también. Apuéstele a las energías renovables”, sentenció la senadora de Acción Nacional.

López Obrador recordó que la senadora apoyaba la construcción de refinerías (Foto: Paula Vilella/AFP)

En días pasados, la senadora también tomó la batuta de esta batalla y se fue contra la mandataria capitalina por anunciar que no haría público el peritaje de DNV sobre la caída de la Línea 12 del Metro.

A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió un video en el que especificó sus motivos para que exista la posibilidad de que el informe pueda estar sometido al escrutinio público. Bajo el título “Respuesta a la jefa de gobierno”, la legisladora sostuvo que “cuando no le gusta, descalifica”.

“Ahora resulta que por haber presentado un punto de acuerdo, donde exijo se haga transparente el tercer informe de la empresa noruega DNV sobre la caída de la Línea 12 del Metro, dice la jefa de gobierno que yo estoy coludida con Mexicanos Contra la Corrupción y DNV”, ahondó la panista.

La legisladora se volvió a lanzar en su contra y le pidió dejar a un lado las excusas para llegar a los objetivos de fondo: capturar y castigar a los responsables del colapso del tramo elevado que conectaba las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea Dorada.

Posteriormente, aseguró que no es parte de ninguna “conspiración” en contra de Claudia Sheinbaum, aunque no soltó el dedo del reglón y la retó a demostrar su inocencia en el caso y que no está encubriendo personas cercanas a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

