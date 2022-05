Padre de Debanhi Escobar negó que su familia tenga cuentas para donaciones de dinero

Aplicaciones, dispositivos, programas de inclusión: los emprendimientos que brindan servicios para personas con discapacidades ya no son iniciativas aisladas sino todo un ecosistema con un camino recorrido. Para dar un salto de calidad y escala, una universidad formó una mesa de trabajo con cinco emprendedores exitosos en el rubro. Trabajar en forma colaborativa es clave para difundir innovación, avanzar en las regulaciones y conseguir inversores

La ex ministra de Seguridad y actual titular de Cascos Blancos pasó por el stand de Infobae en la Feria del Libro y habló sobre “La Gendarmería desde adentro”

El amor en el dolor: el Alzheimer me dio la madre que siempre quise tener

Gloria era, para mí, la mujer que me había parido hasta que el Alzheimer la convirtió en otra persona. Su memoria es frágil y hay que tener cuidado de que no se escape, pero la enfermedad, tan brutal e imparable, también nos trajo paz y felicidad. Cuando la amargura se haya ido y ya no existan recuerdos dolorosos, sólo queda ser feliz y agradecer el amor que por fin da la vida