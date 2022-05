“Es hasta un timbre de orgullo”: así respondió AMLO a Lilly Téllez tras llamarlo “enano”

AMLO dijo sentirse orgulloso de que lo llamen "enano" (Fotos: Instagram@lillytellezg // Cuartoscuro)

Luego de que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no asistía a la Cumbre de las Américas porque se siente “enano entre gigantes”, el mandatario federal dijo sentirse orgulloso de que lo llamen así.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 13 de mayo sobre los dichos de la panista, el jefe del Ejecutivo recordó que los opositores que lo insultan son los que supuestamente están “más educados”, por lo que calificó sus ataques de patéticos.

“A mí me insultan y lo más significativo, patético a veces, es que los que insultan supuestamente eran los más educados. Están ofuscados, pero ¿qué problema puede haber? Nada; al contrario, los que insultan, los que no tienen argumentos quedan muy mal”

El presidente López Obrador destacó que en su gobierno todos tienen derecho a pensar distinto, pues está garantizado el derecho a disentir, por lo que dijo sentirse orgulloso de que lo llamen “enano”.

AMLO destacó que en su gobierno todos tienen derecho a pensar distinto (Foto: Cuartoscuro)

“Esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia, que en la dictadura es pensamiento único y en la democracia es pluralidad, aunque hay excesos de libertad (...) ¿Saben? Ahorita que hablas de ‘enano’, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así”, comentó en su mañanera desde Palacio Nacional.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora Lilly Téllez declaró que el mandatario federal no quiere ir a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California, porque se siente “pequeño entre los grandes” y enorme “entre los tiranos”.

“El Presidente AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas; solo complica las relaciones de México con los países democráticos”, escribió en su red social el pasado 12 de mayo.

AMLO y la Cumbre de las Américas

López Obrador indicó que no asistirá a la Cumbre de las Américas en caso de que algún país sea excluido o no invitado (Foto: Archivo)

Tras su gira de trabajo en Centroamérica y el Caribe, el presidente López Obrador indicó en su conferencia del 10 de mayo que no asistirá a la Cumbre de las Américas en caso de que algún país sea excluido o no invitado.

“Todavía no se resuelve sobre la participación de la Cumbre en Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que México sí tendrá participación en el encuentro, pero será representado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón:“Si no invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”.

AMLO confirmó que no asistirá a la Cumbre si Estados Unidos insiste en excluir a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela (Video: Gobierno de México)

Fue hasta la mañana del 11 de mayo que el jefe del Ejecutivo confirmó que no asistirá a la Cumbre si Estados Unidos insiste en excluir a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”

