Canelo” Álvarez: cómo logró el boxeador mexicano aprender inglés sin ir a una escuela

El boxeador mexicano peleará el próximo sábado contra el ruso Dmitry Bivol. Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

El próximo sábado, el boxeador Saúl El Canelo Álvarez disputará una pelea contra el ruso Dmitry Bivol. Esta será la primer pelea del año del boxeador mexicano, quien el año pasado tuvo tres peleas, todas ganadas.

El boxeador mexicano no solo destaca por ser un excelente deportista, uno de los mejores del país, o por ser un hombre de negocios, sino que también ha destacado en el plano personal, pues es un hombre preparado. Muestra de ello, es que Álvarez es uno de los pocos atletas mexicanos que se atreven a dar entrevistas en inglés.

El saber hablar este idioma también le ha ayudado a abrirse paso en Estados Unidos, sin embargo, lejos de lo que se pueda pensar, Canelo Álvarez confesó, en una entrevista para ESPN, que nunca tomó clases de inglés, y que su aprendizaje ha sido de forma natural.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad es que el estudio no se me da. Nunca se me ha dado, siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, expresó el pugilista en la entrevista.

El boxeador mexicano es uno de los atletas mexicanos más reconocidos. (Foto: Instagram/@canelo)

El Canelo expresó que sus amigos le dan confianza para que siga intentando hablar inglés, aunque confiesa que si en algún momento se equivoca en una conversación y alguien trata de burlarse de él, los reta a que hablen español y ahí sale ganando.

“Y ahora que hablo con ellos más me dicen que lo hablo (bien), tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo a ver trata de hablar en español”, expresó Álvarez Barragán.

Cuánto cobrará en sus próximas peleas

Como ya se comentó, la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez, se llevará a cabo este sábado 7 de mayo, en donde se enfrentará al ruso Dmitry Bivol. El combate se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, locación que se confirmó el pasado miércoles dos de marzo en la presentación de la pelea que se celebró en San Diego, California, donde ambos pugilistas tuvieron su primer cara a cara.

Esta pelea significa para el mexicano su regreso a las 175 libras, peso en el que no peleaba desde hace casi dos años y medio, pues la última vez que lo hizo fue el 2 de noviembre de 2019 ante Sergey Kovalev, otro pugilista de origen ruso, a quien venció por nocaut.

Dmitry Bivol será el próximo contrincante de Álvarez. (Foto: Twitter/@SteveKim323)

La última vez que Canelo se subió al ring fue el pasado 6 de noviembre del 2021 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, donde venció por nocaut al estadounidense Caleb Plant. La pelea de este sábado será la primera que tenga en este 2022, luego de que a lo largo del año pasado tuvo tres peleas: la que ya se comentó contra Caleb Plant, otra contra Avni Yildirim y a una más, en la que enfrentó a Billy Joe Saunders.

Por su parte, Dmitry Bivol, quien llegará invicto al combate ante el mexicano, disputó su última pelea el 11 de diciembre de 2021 ante su compatriota Umar Salamov, a quien derrotó por decisión unánime en KRK Uralets, Ekaterinburg, Rusia.

Esta no es la única pelea que el mexicano disputará a lo largo de este 2022. El 17 de septiembre se enfrentará a Gennady Golvokin, mientras que a finales de este año, posiblemente enfrentará a Ryder o Ilunga Makabu. En la pelea de este sábado, defenderá sus títulos de peso supermediano. De acuerdo con información del medio especializado en deportes ESPN y el periodista Mike Coppinger, el mexicano habría llegado a un acuerdo para llevarse USD 160 millones por las tres peleas que tendrá este 2022.

