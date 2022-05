Sabina Berman pidió a AMLO hacer consulta contra Alejandro Gertz Manero

Sabina Berman pidió hacer una consulta contra Gertz Manero (Foto: Cuartoscuro)

La escritora Sabina Berman recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizar una consulta en la que pusiera en juego el futuro de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de las múltiples polémicas que ha protagonizado durante los últimos meses.

A través de su cuenta de Twitter, la también conductora escribió: “El presidente @lopezobrador_ debería hacer una pequeña consulta popular sobre si Gertz Manero debería ser despedido o de una vez encarcelado. Iniciémosla. D. Despedido. E. Encarcelado”.

Posteriormente, la escritora realizó una pequeña encuesta por medio de dicha red social y expuso los resultados que obtuvo en un lapso de más de 12 horas: “De 4892 respuestas a nuestra muy informal y muy popular consulta en Twitter, ni UNA sostiene que Gertz debe seguir en su puesto. Ni UNA. Todas votan xq sea despedido y/o encarcelado o por que sea sometido a la Ley (es decir, lo mismo, dado este caso)”, sentenció la escritora.

La escritora contabilizó sus resultado en un lapso de más de 12 horas (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que durante su conferencia matutina del pasado 3 de mayo, López Obrador aseguró que no intervendrá ante las solicitudes para que Gertz Manero rinda cuentas sobre las acusaciones en su contra de presuntamente haber utilizado su puesto como fiscal para beneficios políticos y personales.

“No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley”, señaló el Jefe del Ejecutivo.

Además, cuestionado de si no consideraba graves las acusaciones contra el fiscal de la República, el mandatario federal manifestó que “no lo consideraba”, ya que “la política no es maniquea, no es de buenos ni malos, no es así”.

Indicó que en este tipo de temas siempre hay diferencias e intereses, no obstante, dijo que “su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad que existe en México”.

El caso de Julio Scherer y Alejandra Cuevas persiguen al titular de la FGR (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

El pasado 23 de abril el exconsejero presidencial del gobierno de López Obrador, Julio Scherer Ibarra, denunció a Gertz Manero, así como a sus colaboradores, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

La denuncia entregada el 22 de abril ante la FGR incluye al fiscal general, Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio.

“El fiscal general de la República (...) y otros servidores públicos de la institución deben responder, como lo ordena nuestra Constitución, por las faltas, las omisiones y violaciones sistemáticas graves de los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, se lee en el documento.

Por otra parte, uno de los casos en los que Gertz Manero ha estado envuelto y que más ha llamado la atención de los medios de comunicación fue el de Alejandra Cuevas, quien fue acusada por el fiscal por el asesinato de su hermano, pero que recientemente recuperó su libertad luego de que se filtrara una llamada entre el titular de la FGR y Juan Ramos López; en esta conversación, quien presuntamente habría sido Alejandro Gertz aseguró tener de su lado a los ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) para que la resolución se diera a su favor y en contra de la mujer de 69 años.

Pese a la gravedad de la filtración, en más de una ocasión, el Jefe del Ejecutivo no ha parado de mostrar su respaldo y apoyo hacia el titular de la FGR.

SEGUIR LEYENDO: