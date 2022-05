Fase 1 de contingencia ambiental continúa en CDMX y Edomex: qué autos no circularán este 5 de mayo

El Valle de México permanece en fase 1 por contingencia ambiental (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El pasado martes el aumento de concentración de ozono en la zona centro del país orilló a las autoridades del Valle de México a activar la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que se han desplegado distintas medidas para reducir las emisiones de contaminantes en la región.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la mañana de este miércoles 4 de mayo que las condiciones para disipar las concentraciones de ozono en el Valle de México continúan siendo desfavorables pues persiste el sistema de alta presión en el centro del país, ocasionando estabilidad atmosférica, viento débil y alta radiación solar en la mayor parte del día. De este modo, la Ciudad de México y el Área Metropolitana permanecen en fase 1 de contingencia ambiental.

Para reducir las emisiones contaminantes de la zona centro del país, desde hace algunos años se implemento el programa Hoy No Circula, el cual tiene como objetivo establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con la finalidad de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación. No obstante, en situaciones de contingencia ambiental dichos esfuerzos se redoblan.

Por contingencia ambiental sigue vigente el Doble Hoy No Circula (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Durante el informe presentado esta mañana por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se detalló que existe afluencia de humedad proveniente desde el Océano Pacífico en cantidad moderada, lo que podría evolucionar hacia mejores condiciones meteorológicas en el trascurso de la tarde. Será hasta las 15:00 horas de este martes que se brindará una actualización sobre si se mantendrá la fase 1 de la contingencia ambiental.

No obstante, si la concentración de ozono y contaminantes permanece alta, continuará vigente el programa Doble Hoy No Circula durante el próximo jueves 5 de mayo por lo que no podrán circular los vehículos con las siguientes características:

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3 ,5 ,7 y 9

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00″, engomado verde, terminación de placa 1 o 2

- Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma 2

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea IMPAR.

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

- Los taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los primeros dos puntos de este listado, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Dichas medidas derivan de las modificaciones que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México ha aplicado al programa Hoy No Circulo en caso de enfrentar una contingencia ambiental. Por ello establece que cuando se activa la fase preventiva dejan de circular 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, mientras que cuando se declara fase 1 se suspende la circulación de el 20% de los hologramas “00″, “0″ de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1″ y el 100% de los hologramas “2″.

Adicionalmente al programa Doble Hoy No Circula se deben acatar otras medidas (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que dejar de usar el automóvil contribuye a disminuir las emisiones de contaminantes, los habitantes del Valle de México pueden acatar diferentes medidas que también ayuden a mitigar la contingencia ambiental. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recomienda:

- Reducir el uso de pinturas de base solvente, aerosoles, aromatizantes y otros productos con solventes

- Reparar las fugas de gas LP y asegurarse de que la flama sea azul en la estufa y el calentador de agua, esto ahorrará gas y dinero, contribuyendo a mejorar la calidad del aire

- Mantener el vehículos en buen estado

- Cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 19:00 horas

- Si es posible, realizar trabajo en casa

- Realizar trámites y compras en línea para reducir viajes

- Si se requiere salir: caminar o usar la bicicleta

