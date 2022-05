“Ese tramo no se tocó”: así recibió Miguel Ángel Macera la Línea 12 y que modificaciones realizó

Miguel Ángel Mancera habló de como recibió la Línea 12 del Metro de Marcelo Ebrard (Fotoarte: Jovanni Pérez Silva)

Miguel Ángel Macera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reveló el estado en el que recibió a la Línea 12 del Metro cuando se convirtió en Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, de su predecesor Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante una platica con el publicista Carlos Alazraki, quien se ha caracterizado por sus duras críticas hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el senador perredista aseguró que a su llegada a la jefatura de gobierno el problema que detectaron diversas empresas extranjeras en la llamada Línea Dorada radicaba entre los rieles y las ruedas, ya que, según sus declaraciones, no embonaban de manera correcta.

De acuerdo el perredista, después del primer análisis de los expertos, se le informó que la Línea 12 se podría descarrilar, por lo que decidió parar su funcionalidad por más de un año. Aunado a ello, señaló que el Comité de Riesgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro “firmó una minuta de un acta en la que se estableció que de continuar así, hay un grave riesgo para la operación”.

Familiares, conocidos y amigos de las víctimas protestaron en la parte del tramo que colapsó (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

“Ante todo eso, estuvimos de acuerdo en que se pare y en que se repare. Había piezas que eran de Gran Bretaña, otras que eran francesas, otras que eran norteamericanas, entonces había que conjuntar todo esto y el expertis de los franceses dijo que primero tenían que hacer el análisis para ver qué era lo que estaba pasando y después plantearte la solución. Lo que nos dijeron

Con respecto a las decisiones de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, quien fungió como secretario de Finanzas del Distrito Federal en aquella ocasión, entorno a su construcción, Mancera Espinosa señaló que los trenes de la Línea 12 iban a provenir de China y no de España, como los que actualmente se cuentan, sin embargo, los primeros no se compraron debido a su largo tiempo de llegada al país y no habrían estado listos para su inauguración.

Sobre al trágico colapso que se dio en el tramo elevado, Miguel Ángel Mancera dijo: “Lo que nos han reprochada a nosotros o lo que nos quieren decir que nosotros tuvimos la culpa que porque le pusimos más peso cuando se reparó porque le cambiamos algo que se llama balasto, uno que nos dijeron los expertos, pero el punto que no han observado es que el tramo donde se cayó nosotros no le pusimos balasto, o sea, ese tramo no se tocó”.

Claudia Sheinbaum aseguró que su administración está trabajan para hacerles justicia a las víctimas fallecidas y heridas (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración realiza los trabajos necesarios para hacer justicia y dar atención a los afectados.

“Nada sustituye la pérdida de un ser querido, pero nuestra obligación es estar cerca, pero nuestra obligación es cumplir a cabalidad y de forma expedita la Ley de Víctimas, y establecer y otorgar el apoyo necesario. Mucha gente me pregunta si habrá justicia, categóricamente decimos ‘sí’”, dijo la mandataria.

El tres de mayo de 2021, cerca de la medianoche, el convoy 19 hizo su última parada en la estación Tezonco con dirección a la terminal de Tláhuac. En su trayecto a Olivos, parte de la estructura elevada cayó y con ella, dos vagones del tren. Este hecho dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 heridas.

“Se ha llevado a cabo un proceso que finca responsabilidades, pero que sobre todo, pone al centro a las víctimas. Y para que haya justicia, se requieren sanciones, sí, pero estoy convencida que sobre todo se requiere reparar el daño y garantizar la verdad sobre los hechos a toda la sociedad”, agregó Sheinbaum Pardo.

